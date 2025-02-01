Хинштейн: Один человек погиб в результате очередной атаки ВСУ на Курскую область

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали автомобиль в Кореневском районе Курской области. В результате мирный житель получил ранения, несовместимые с жзнью.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн своём телеграм-канале он уточнил, что инцидент произошёл неподалёку от населённого пункта Снагость. В гражданском автомобиле ехали трое жителей Глушковского района — пожилые супруги-пенсионеры и их сосед. Дрон атаковал при подъезде к селу. Сидевший за рулём хозяин автомобиля погиб. Хинштейн уточнил, что из-за продолжающихся боевых действий тело пока не удалось эвакуировать.
Супруга погибшего не пострадала и от медицинской помощи отказалась, сообщил врио губернаатора. Второй пассажир, мужчина 1981 года рождения, получил серьёзные ранения. Он был экстренно доставлен в Рыльскую ЦРБ, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Затем вертолётом санитарной авиации пациента перевезли в Областную клиническую больницу. Врачи делают всё возможное для спасения его жизни, заключил Хинштейн.
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Александр Бойцов