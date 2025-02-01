Хинштейн: Один человек погиб в результате очередной атаки ВСУ на Курскую область

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американские F-22 и F-35 по соотношению цены и качества, а также в маневренности. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, СУ-57 также имеет более совершенный радар.