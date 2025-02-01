«Какую боль испытали люди!»: Эксперты об исследовании тел мирных жителей в Курской области

Фото: istockphoto/Soumen Hazra
Работающие в селе Русское Поречное Курской области судмедэксперты испытывают тяжелые психологические перегрузки. Порой им с трудом удаётся сдерживать слёзы при исследовании тел погибших от рук ВСУ мирных жителей.
Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Данные исследований свидетельствуют о множественных переломах ребер, травмах легких и коленей у молодых людей. На теле одной из погибших женщин обнаружены следы воздействия электрического тока и огнестрельных ранений.
«Признаюсь, было сложно исследовать эти трупы прежде всего психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений, мы понимаем, какие боль и страдания испытывали эти люди», — дрожащим голосом рассказала исполняющая обязанности начальника регионального Бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Балеевских.
После освобождения села российскими войсками первые девять тел были доставлены в Курск. В одном из подвалов были найдены тела мужчины и женщины, они были убиты проникающими ранениями в грудь. В другом подвале обнаружены пять тел, три мужчины и две женщины, с огнестрельными ранениями ног. В третьем подвале — два тела, рядом с которыми найдены гранаты и пули. Людей убивали с особой жестокостью, с использованием электричества, избивали до наступления смерти, добивали выстрелом в голову или душили, рассказал замруководителя следственного управления ГВСУ СК России полковник юстиции Андрей Дурасов.
Читайте также:
Подготовка к прорыву обороны ВСУ в Курской области, взятие под контроль Махновки, Новомлынска и Нововасилевки: последние новости СВО
В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ
Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области
«Признаюсь, было сложно исследовать эти трупы прежде всего психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений, мы понимаем, какие боль и страдания испытывали эти люди», — дрожащим голосом рассказала исполняющая обязанности начальника регионального Бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Балеевских.
После освобождения села российскими войсками первые девять тел были доставлены в Курск. В одном из подвалов были найдены тела мужчины и женщины, они были убиты проникающими ранениями в грудь. В другом подвале обнаружены пять тел, три мужчины и две женщины, с огнестрельными ранениями ног. В третьем подвале — два тела, рядом с которыми найдены гранаты и пули. Людей убивали с особой жестокостью, с использованием электричества, избивали до наступления смерти, добивали выстрелом в голову или душили, рассказал замруководителя следственного управления ГВСУ СК России полковник юстиции Андрей Дурасов.
Читайте также:
Подготовка к прорыву обороны ВСУ в Курской области, взятие под контроль Махновки, Новомлынска и Нововасилевки: последние новости СВО
В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ
Красный Крест раскритиковал украинскую армию за расправу над жителями села Русское Поречное в Курской области
Александр Бойцов