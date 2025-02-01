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Киевский режим продолжает предпринимать попытки террористических атак на объекты на территории РФ. В ночь на 1 февраля дежурными силами противовоздушной обороны были сбиты либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы девять БПЛА ВСУ над тремя российскими регионами.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что семь украинских дронов были ликвидированы при попытке атаковать Брянскую область. Ещё по одному беспилотнику силы ПВО уничтожили над Белгородской и Саратовской областями. Кроме того, при помощи огневых средств поражения в Чёрном море был потоплен безэкипжный катер, двигавшийся в сторону Крыма.
При полном отсутствии какиих-либо успехов в ходе боевых действий Киев ежедневно продолжает попытки террористических атак, обстреливая и атакуя беспилотниками мирные города и объекты на территории РФ. Подавляющее большинство дронов и ракет успешно перехватываются российскими силами ПВО.
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Александр Бойцов