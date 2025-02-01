В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь беспилотников ВСУ

Через шесть месяцев у ВСУ могут закончиться солдаты на фронте, если в рядах украинской армии сохранится такой же уровень массового дезертирства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.