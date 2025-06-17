Давление ВС РФ по всем фронтам, значительное продвижение под Покровском и Угледаром: последние новости СВО на 17 июня
На всех направлениях СВО инициатива остаётся за российскими войсками. ВСУ, неся потери, пытаются контратаковать, но их действия носят скорее сдерживающий характер. За минувшие сутки отмечены успехи под Покровском и на Угледарском направлении, что создают предпосылки для будущих оперативных прорывов. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Курская область
ВСУ неустанно продолжают предпринимать попытки прорыва государственной границы в Курской области. Так, в районе Рыжевки противник дважды пытался просочиться через лесные массивы, однако в ходе стрелковых столкновений большая часть диверсантов была уничтожена, остальные отступили на исходные позиции.
Штурмовая группа отдельной механизированной бригады ВСУ предприняла атаку из Бессаловки, а также штурмовики из Искрисковщины выдвигались с позиций для перехода границы, но были ликвидированы операторами FPV-дронов ещё на подходе.
Еще одна попытка была предпринята в районе посёлка Новый Путь, куда из Павловки силы отдельной механизированной бригады ВСУ пытались пробраться. В результате комплексного огневого поражения наступавшие понесли значительные потери, уцелевшие бойцы ВСУ были вынуждены отступить вглубь украинской территории.
Сумская область
Подразделения ВДВ группировки «Север» продолжают зачистку лесных массивов Сумского района, методично подавляя очаги сопротивления противника. В районе Юнаковки идут упорные бои — российские десантники продвигаются вперёд, выбивая украинские подразделения с укреплённых позиций.
В Новониколаевке мотострелковые части ВС РФ ведут ожесточённые уличные бои, постепенно продвигаясь вглубь населённого пункта. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ, российские подразделения сохраняют инициативу, методично выдавливая противника.
За минувшие сутки на данном направлении украинская сторона предприняла пять контратак в попытке переломить ход боевых действий: три безуспешные атаки в районе Андреевки и по одной — под Алексеевкой и Юнаковкой. Все попытки ВСУ остановить наступление российских войск сорваны. Противник несёт потери и отходит на заранее подготовленные рубежи.
Покровское направление
На данном направлении российские войска ведут активное наступление вблизи границы с Днепропетровской областью. Основные бои развернулись в районах Новониколаевки и Муравки, где подразделения ВС РФ методично продавливают украинскую оборону, нанося удары артиллерией и штурмовыми группами.
В районе, расположенном к западу от населённого пункта Гродовка, российские войска вплотную приблизились к селу Проминь, которое находится на расстоянии менее километра от окраин Покровска. Взятие этого населённого пункта создаст угрозу оперативного окружения Покровска, что может привести к изоляции украинской группировки.
Украинское командование предпринимает попытки контратак, перебрасывая резервы, однако российские войска сохраняют инициативу, постепенно сжимая кольцо вокруг города. В случае успешного развития наступления в районе Проминя, ВСУ могут быть вынуждены отступить из Покровска, чтобы избежать котла.
Часовярское направление
Российские войска продолжают наращивать давление на позиции ВСУ на данном направлении. Особое значение сохраняет городской узел обороны, где противник сосредоточил значительные силы, пытаясь удержать укреплённые рубежи. ВС РФ методично прорывают вражескую оборону, задействуя массированные артиллерийские обстрелы, удары авиации и FPV-дронов, а также последовательные атаки штурмовых групп.
Несмотря на ожесточённое сопротивление украинской стороны, стратегическая инициатива остаётся в руках российских подразделений. Наступательные действия ВС РФ постепенно сокращают оперативное пространство для манёвра ВСУ, лишая противника возможности перебрасывать резервы и создавать новые линии обороны.
Угледарское направление
На Угледарском участке фронта украинские формирования пытаются закрепиться на текущих рубежах, однако российские подразделения продолжают планомерное продвижение. В районах западнее Новополя и Зелёного Поля предпринятые противником контрудары были успешно отражены с нанесением существенного урона живой силе и технике ВСУ.
Особенно напряжённая ситуация сложилась в районе села Шевченко, где идут интенсивные боестолкновения. Российские войска, используя превосходство в огневых средствах, последовательно разрушают оборонительные порядки противника. Территория между населёнными пунктами Отрадное и Комар практически полностью взята под контроль, несмотря на активное применение украинской стороной беспилотных средств поражения.
Торецкое направление
На Торецком направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские подразделения ведут наступление в районе населенных пунктов Яблоновка, Александро-Калиново и Нелеповка, встречая ожесточенное сопротивление противника. Особое стратегическое значение имеют бои у восточного берега Клебан-Быкского водохранилища. Контроль над этим участком позволит перерезать ключевые логистические маршруты ВСУ, ведущие в Константиновку, что существенно осложнит снабжение украинских формирований в этом районе.