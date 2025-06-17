17 июня 2025, 10:32

Фото: Istock/ Yury Karamanenko

На всех направлениях СВО инициатива остаётся за российскими войсками. ВСУ, неся потери, пытаются контратаковать, но их действия носят скорее сдерживающий характер. За минувшие сутки отмечены успехи под Покровском и на Угледарском направлении, что создают предпосылки для будущих оперативных прорывов. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Сумская область Покровское направление Часовярское направление Угледарское направление Торецкое направление



Курская область

Сумская область

Покровское направление

Часовярское направление

Угледарское направление

Торецкое направление