Путин посадил Хинштейна в свою машину для разговора тет-а-тет

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)
Президент России Владимир Путин посадил врио главы Курской области Александра Хинштейна в свою машину со словами: «По дороге поговорим». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что российский лидер обратился к губернатору приграничного региона с предположением, что у того есть к нему много вопросов. После этого политики сели в автомобиль президента для разговора тет-а-тет.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин вечером 20 мая посетил Курскую область. Это был первый визит главы государства после полного освобождения региона от ВСУ. Российский лидер встретился с Хинштейном и волонтёрами. Подробнее о рабочей поездке президента читайте в материале «Радио 1».
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Ранее в Кремле сообщили, что Путин вечером 20 мая посетил Курскую область. Это был первый визит главы государства после полного освобождения региона от ВСУ. Российский лидер встретился с Хинштейном и волонтёрами. Подробнее о рабочей поездке президента читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова