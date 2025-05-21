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Путин посадил Хинштейна в свою машину для разговора тет-а-тет

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

Президент России Владимир Путин посадил врио главы Курской области Александра Хинштейна в свою машину со словами: «По дороге поговорим». Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что российский лидер обратился к губернатору приграничного региона с предположением, что у того есть к нему много вопросов. После этого политики сели в автомобиль президента для разговора тет-а-тет.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин вечером 20 мая посетил Курскую область. Это был первый визит главы государства после полного освобождения региона от ВСУ. Российский лидер встретился с Хинштейном и волонтёрами. Подробнее о рабочей поездке президента читайте в материале «Радио 1».

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Reuters: итоги разговора Путина и Трампа будет нелегко принять Украине
21 мая 2025, 05:43

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом будет нелегко принять Украине и ее союзникам. Об этом сообщает Reuters.
«С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины сплотились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Но исход телефонного разговора будет особенно трудно принять», — передает агентство.

Издание отмечает, что киевские власти обеспокоены и недавними заявлениями Трампа о том, что США ограничат свою посредническую роль в процессе урегулирования конфликта. При этом европейские лидеры шокированы решением американского президента не ставить ультиматумов России.

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#владимир путин
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NYT: Трамп заявил Зеленскому, что РФ и Украина должны сами решить конфликт
21 мая 2025, 05:34

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и лидерам европейских государств о том, что России и Украине необходимо самим прийти к урегулированию конфликта. Об этом сообщает The New York Times.
«Трамп сказал Зеленскому и другим европейским лидерам после своего звонка Путину, что Россия и Украина должны будут найти решение конфликта самостоятельно», — передает газета.

По информации издания, Трамп сказал об этом Зеленскому и европейским лидерам после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщало, что отказ Трампа от введения очередных антироссийских санкций говорит о внутреннем расколе НАТО.

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Отказ Трампа вводить антироссийские санкции говорит о расколе НАТО
NYT: отказ Трампа от санкций против России демонстрирует раскол внутри НАТО
21 мая 2025, 03:02

Фото: iStock/LineCraft

Отказ президента США Дональда Трампа от введения антироссийских санкций говорит о расколе внутри НАТО. Об этом сообщает The New York Times.
«Соединенные Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении. Они стремятся обойти Украину и развивать более широкие отношения с Россией. Это именно тот раскол внутри НАТО», — передает издание.

Ранее Трамп утверждал, что только он принимает решение о введении антироссийских санкций. Свое заявление президент сделал на фоне требований Владимира Зеленского ввести очередные санкции против РФ.

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Песков: в будущем поднимется вопрос, кто подпишет документы с Россией от Украины
21 мая 2025, 02:51

Фото: iStock/3dmitry

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в будущем будет поднят вопрос о том, кто подпишет с РФ документы об урегулировании конфликта со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, в случае если стороны достигнут договоренностей, так или иначе встанет на повестку дня», — передает агентство слова Пескова.

При этом ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности заключить с Украиной меморандум о прекращении огня. Для этого сторонам необходимо найти удовлетворяющие обоих компромиссы. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, с украинской стороны нет лиц, которые могли бы стать уполномоченными для заключения мирной сделки.

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#дмитрий песков
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CNN: США располагают данными о планах Израиля ударить по ядерным объектам Ирана
21 мая 2025, 02:04

Фото: iStock/RomoloTavani

США получили разведанные о планах Израиля ударить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает CNN.
«США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль проводит подготовку к нанесению ударов по иранским ядерным объектам», — передает телеканал со ссылкой на американских чиновников.

При этом пока неизвестно об итоговом решении властей Израиля по данному вопросу. Один из источников отметил, что за последние месяцы вероятность такого исхода сильно возросла.

К тому же Израиль готов действовать самостоятельно в том случае, если Иран и США заключат сделку по ядерной программе. Страна рассматривает возможность проведения боевых действий против Ирана без поддержки Вашингтона.

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