Путин посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения от ВСУ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин посетил Курскую область вечером минувшего вторника, 20 мая. Это первый его визит с момента полного освобождения региона от ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, а также с волонтерами в гуманитарном штабе. Как сообщает «ТАСС», во встрече принял участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
По данным сайта Кремля, Владимир Путин также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в городе Курчатов. Кроме того, он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
Напомним, украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа прошлого года. Операция по ее освобождению завершилась 26 апреля этого года.
Читайте также:
ВСУ отправляют киевским властям ложные доклады об успехах в Курской области
ВС России уничтожили украинских боевиков, двигавшихся к Курской области
Масштабная атака на Курскую область, продвижение под Угледаром, штурмы Котляровки: последние новости СВО
По данным сайта Кремля, Владимир Путин также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в городе Курчатов. Кроме того, он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
Напомним, украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа прошлого года. Операция по ее освобождению завершилась 26 апреля этого года.
Читайте также:
ВСУ отправляют киевским властям ложные доклады об успехах в Курской области
ВС России уничтожили украинских боевиков, двигавшихся к Курской области
Масштабная атака на Курскую область, продвижение под Угледаром, штурмы Котляровки: последние новости СВО
Лидия Пономарева