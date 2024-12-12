Хакеры атаковали прямую линию с врио курского губернатора Хинштейном

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, у жителей региона не получалось дозвониться, сообщила во время прямого эфира ведущая Анна Пикулина.
«Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться. Техническая группа подсказывает, что это связано с тем, что хакерская атака прямо сейчас происходит на нашу прямую линию. Специалисты уже работают над этим», – обратила внимание Анна Пикулина.
Ведущая подчеркнула, что ответы на вопросы, которые не удастся озвучить, будут представлены в письменном виде.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о введении обязательного ведения социальных сетей для всех местных чиновников. Такое решение направлено на улучшение коммуникации с жителями региона и оперативное реагирование на их вопросы и обращения.
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