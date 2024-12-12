Хакеры атаковали прямую линию с врио курского губернатора Хинштейном

Одной из задач избранного президента США Дональда Трампа, в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена, является склонение Украины к переговорам. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов. По его словам, Байден же, наоборот, пытался управлять конфликтом через усиление режима Зеленского за счет финансовой поддержки.