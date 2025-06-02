Хинштейн: после сбития БПЛА загорелись частные дома и повреждена многоэтажка

02 июня 2025, 00:27

Фото: iStock/abadonian

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА загорелись частные дома и был поврежден многоквартирный дом. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.







«В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления», — передает губернатор.