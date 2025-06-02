В Курске из-за атаки беспилотников ВСУ горят два дома
В Курске горят два дома из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Shot.
«Предварительно, два жилых дома загорелись в частном секторе Курска в результате атаки ВСУ», — передает telegram-канал.
Также в небе над город раздаются взрывы. Предварительно, ВСУ совершают атаку реактивными БПЛА. Официальной информации о пострадавших и повреждениях пока нет.
К тому же известно об атаке украинский дронов на Воронеж и Липецкую область. В последней прогремело не менее 10 взрывов. В Воронеже прозвучало три взрыва в районе 23:00.