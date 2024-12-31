Хинштейн поспорил с жителем Суджи о низких выплатах компенсаций за имущество

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Губернатор Курской области Александр Хинштейн поспорил с одним из жителей Суджи по поводу низких выплат компенсаций за имущество. Соответствующее видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
«Мужчина пожаловался, что суджане до вторжения ВСУ ничего не просили, а теперь помощи не хватает. Губернатор напомнил о продолжающейся военной операции, необходимости восстановление региона и людях в более трудной ситуации», — передают разговор в РБК.
Житель Суджи по имени Валерий объяснил, что выданные жилищные сертификаты не покроют расходы на новое жилье из-за требуемого ремонта. Дело в том, что сертификаты покрывают только стоимость жилища без отделки. Для этого Валерий попросил у Хинштейна дополнительную выплату до 1 миллиона рублей.
В ответ на просьбу губернатор напомнил о продолжении специальной военной операции и необходимости восстанавливать регион после вторжения ВСУ. При этом Хинштейн отметил, жители Суджи не забыты и выданные им сертификаты покроют стоимость утраченного жилья. После было предложено создать фонд для поддержки нуждающихся.
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Иван Мусатов