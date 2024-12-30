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На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником». Об этом пишет издание «Военкоры Русской весны».
«Угроза ударов «Орешником» в ближайшие часы» — хакеры взломали украинское ТВ и транслируют пугающее предупреждение» — говорится в сообщении telegram-канала.
В публикации указывается, что сетка эфира прервалась на телеканале «1+1». Вместо программ зрители увидели картинку с предупреждением.
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