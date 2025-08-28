Хинштейн: пострадавший в Курской области оператор ВГТРК прооперирован

28 августа 2025, 21:46

Фото: istockphoto/N-sky

Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранения во время работы в одном из населённых пунктов приграничья Курской области, прооперирован и находится в реанимации. Об этом в своём Telegram‑канале сообщил и.о. губернатора региона Александр Хинштейн.