Хинштейн: пострадавший в Курской области оператор ВГТРК прооперирован
Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранения во время работы в одном из населённых пунктов приграничья Курской области, прооперирован и находится в реанимации. Об этом в своём Telegram‑канале сообщил и.о. губернатора региона Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, хирурги стабилизировали состояние Солдатова, вскоре ему предстоит второй этап реконструктивной операции. В результате детонации у журналиста серьёзно повреждена нога; он остаётся под наблюдением медиков Курской областной больницы и специалистов федерального Центра медицины катастроф.
Хинштейн также пообещал навестить Сергея и других раненых в областной больнице после возвращения в Курск.
ВСУ вторглись в Курскую область в августе прошлого года. Российский регион был освобожден от боевиков 26 апреля 2025 года. Хинштейн отмечал, что противник продолжает обстрелы, рекомендуя гражданам быть осторожными.
