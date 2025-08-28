Достижения.рф

Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в Курской области

Фото: iStock/maxim4e4ek

Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы на приграничных территориях Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.



Отмечается, что сотрудник СМИ выжил. Он был экстренно доставлен в Курскую областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также Хинштейн рассказал о другом случае, произошедшем в четверг в селе Скородное Большесолдатского района. В результате атаки украинского беспилотника на стационарный пост МВД РФ ранен 26-летний сотрудник полиции. Мужчину доставили в то же лечебное заведение со слепыми осколочными ранениями.

Врио главы Курской области вновь призвал жителей региона быть бдительными и осторожными в приграничных регионах, которые всё ещё небезопасны.

Анастасия Чинкова

