Жители Курской области, возвращенные из Украины, рассказали о психологическом давлении

26 августа 2025, 07:19

Хинштейн: Удерживаемым на Украине курянам внушали, что они никому не нужны

Фото: iStock/N-sky

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении жителей региона, которых удерживали на территории Украины. В своем Telegram-канале он поделился подробностями их пребывания за границей и условиями, в которых они находились.





По словам Хинштейна, восемь курян были перевезены на территорию Украины 1 февраля. В ходе задержания им внушали, что на родине они никому не нужны, а условия жизни за границей были тяжелыми.





«На чужбине плохо кормили и постоянно внушали, что на Родине они никому не нужны», — отметил глава региона.