Жители Курской области, возвращенные из Украины, рассказали о психологическом давлении
Хинштейн: Удерживаемым на Украине курянам внушали, что они никому не нужны
Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении жителей региона, которых удерживали на территории Украины. В своем Telegram-канале он поделился подробностями их пребывания за границей и условиями, в которых они находились.
По словам Хинштейна, восемь курян были перевезены на территорию Украины 1 февраля. В ходе задержания им внушали, что на родине они никому не нужны, а условия жизни за границей были тяжелыми.
«На чужбине плохо кормили и постоянно внушали, что на Родине они никому не нужны», — отметил глава региона.
Однако, несмотря на психологическое давление со стороны, жители Курской области сохраняли надежду на возвращение. Из восьми возвращенных курян в пункте временного размещения остались шестеро. Один из них уехал с родственниками в Орловскую область, а другой помещен в медицинское учреждение для реабилитации из-за полученной контузии.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.