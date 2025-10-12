Гладков не смог уговорить жену уехать из Белгорода на фоне обстрелов ВСУ
Жена белгородского губернатора Вячеслава Гладкова отказалась уезжать в более безопасное место на фоне продолжающихся атак со стороны Украины. Об этом чиновник сообщил «Комсомольской правде».
На вопрос, обсуждалась ли эвакуация членов семьи, Гладков ответил, что пытался убедить супругу переехать, но она осталась. По его словам, в моменты ракетной опасности он звонит и спрашивает: «Ты где?» — «Сижу в подъезде». «Ну, слава Богу», — привёл он их разговор.
Глава региона также рассказал, что после ракетного удара по центру Белгорода накануне наступления 2024 года отправил младшего ребёнка к старшему сыну. По данным открытых источников, которыми руководствуется РИА Новости, у Гладкова четверо детей — дочь и трое сыновей.
Перед этим Гладков показал последствия очередного обстрела ВСУ.
