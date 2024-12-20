ВСУ атаковали Рыльск ракетами ATACMS: данные о погибших и пострадавших, что известно

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При ракетном обстреле ВСУ Рыльска в Курской области, по предварительным данным, погибли пять мирных жителей, среди них может быть ребенок, еще не менее 25 человек пострадали, пишет Mash.
Предполагается, что ВСУ ударили по жилым кварталам Рыльска западными дальнобойными ракетами с кассетной частью. Известно о пяти погибших, при этом есть информация, что среди погибших оказался ребенок. Не менее 25 человек пострадали. Официально эти данные не подтверждались.
После обстрела загорелось здание педучилища, а рядом образовалась огромная воронка. Также повреждены осколками дом культуры, ФОК, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов. Предполагается, что обстрел велся из Черниговской области.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о ракетном обстреле Рыльска в своем Telegram-канале. По его словам, украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения.
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Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS
После обстрела загорелось здание педучилища, а рядом образовалась огромная воронка. Также повреждены осколками дом культуры, ФОК, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов. Предполагается, что обстрел велся из Черниговской области.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о ракетном обстреле Рыльска в своем Telegram-канале. По его словам, украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения.
Читайте также:
Минимум 15 жителей Рыльска пострадали из-за ракетного обстрела ВСУ
Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску
Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS
Элина Позднякова