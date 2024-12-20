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Женщина на девятом месяце беременности пострадала при ударе ВСУ по Рыльску

Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Женщина на девятом месяце беременности пострадала в результате атаки ВСУ на город Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
В настоящее время в Рыльске по поручению Хинштейна находится и.о. замгубернатора, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Андрей Белостоцкий.

По последним сведениям в медицинские учреждения после атаки ВСУ обратились девять человек, пять из которых направлены в Курскую областную больнице. В их числе женщина, находящаяся на девятом месяце беременности.



По словам врио губернатора, четверо пострадавших поступили с лёгкими ранениями, остальные получили ранения средней степени тяжести.

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В Подмосковье обсудили реабилитацию бойцов СВО с нарушениями зрения и слуха
20 декабря 2024, 20:54

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

На межрегиональном форуме в Сергиевом Посаде обсудили социальную реабилитацию участников спецоперации с нарушениями слуха и зрения. Форум прошёл в Семейном центре имени А. И. Мещеряков, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Этот центр – уникальное медучреждение, аналогов которому нет в России и в мире. Здесь великолепная материально-техническая база, технологии и бесценные специалисты, которые помогают людям с нарушениями зрения и слуха овладеть многими навыками – вплоть до получения высшего образования. Сегодня здесь проходят реабилитацию участники СВО, лишившиеся зрения. Для них это возможность продолжить активную жизнь», – сказала на форуме статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.
На форуме фонд «Защитники Отечества» и реабилитационный центр подписали соглашение о сотрудничестве. В планах – расширить поддержку ветеранов спецоперации.
«В нашем центре могут пройти реабилитацию бойцы со всей России. Мы предусмотрели и возможность пребывания здесь близкого человека, который будет сопровождать бойца. По решению губернатора реабилитация для всех военных бесплатная. Её продолжительность – 21 день, но при необходимости курс может быть продлён», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Реабилитационный центр им. А. И. Мещерякова начал работу в октябре. Сейчас там восстанавливаются ветераны СВО из Наро-Фоминска, Твери, Пскова, Татарстана и Самары, частично или полностью утратившие зрение. Их учат ориентироваться в пространстве, обучают новым профессиям.
«Мне предложили в реабилитационном центре место соцработника. Затем мы организовали производство турникетов. Я не пожалел, что встал на этот путь. Когда начинаешь, тяжело, но потом понимаешь, что ничего не делать бессмысленно», – поделился ветеран СВО Константин Харламов, который имеет инвалидность по зрению и теперь помогает другим бойцам.
Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента Владимира Путина. Его главная цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении, трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, обеспечивают долговременный надомный уход.

С 1 июня прошлого года в филиалы фонда поступило более 1,8 млн запросов на оказание помощи. Свыше 1,65 млн уже отработано.

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Mash: Тысячи тел убитых солдат ВСУ остаются в российских моргах
20 декабря 2024, 20:07

Фото: istockphoto/beekeepx

Сегодня, 20 декабря, в Гомельской области произошёл очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Он, как и два предыдущих, был неравноценным: Киев получил 503 тела, а передал — 42.
Это 12-й обмен телами погибших, сообщает телеграм-канал Mash. За год российская сторона передала Украине 3 361 убитого. В Россию вернулись тела 535 погибших солдат. Из-за того, что потери с нашей стороны в разы меньше, Россия вынуждена передавать ВСУ кратно большее количество тел. Во-первых, чтобы скорее вернуть х родным. Во-вторых, чтобы освободить приграничные морги. По состоянию на ноябрь 2024 года, в них остаётся более восьми тысяч тел убитых украинских военных.

Тела погибших солдат ВСУ хранятся в моргах Белгородской, Ростовской и Курской областей, некоторые из них идентифицируют по медальонам, но большинство остаются неопознанными. Их рефрижераторами свозят в Ростовскую область. Когда там закончились места в моргах, для тел украинских военнослужащих были построены специальные ангары.

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#россия
#всу
#солдат
#тела
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В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за воздушной опасности
20 декабря 2024, 20:00

Фото: iStock/Rauf Karimov

Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону до утра 21 декабря из-за воздушной опасности. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.
В связи с повышением уровня воздушной опасности в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение о введении режима повышенной готовности.

Логвиненко отметил, что с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря все средства городского звена РСЧС переведены в режим экстренного реагирования.

Кроме того, глава городской администрации напомнил жителям о действиях при получении сигнала о воздушной опасности. Подробные памятки о действиях также размещены на официальном портале городской Думы и администрации Ростова-на-Дону.

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#ростовская область
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#режим
#сво
#жители
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Украинская журналистка Панченко посоветовала генсеку НАТО Рютте пойти в окопы
20 декабря 2024, 19:07

Марк Рютте (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Генеральному секретарю Североатлантического альянса Марку Рютте следует отправиться воевать на Украину. С таким призывом обратилась к нему украинская журналистка Диана Панченко.
Так она отреагировала в своей социальной сети Х на пост главы НАТО, посвящённый встрече с нелегитимным президентом страны Владимиром Зеленским.

«Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу», — написала журналистка.

В среду, 18 декабря, в Брюсселе прошла встреча Зеленского с Рютте, несколькими лидерами ЕС, а также главами Евросоюза и Еврокомиссии. При этом генеральный секретарь блока в своём выступлении перед встречей неожиданно сделал акцент на будущем мирном соглашении, а также необходимости обеспечить Киеву сильную позицию за столом переговоров.

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#зеленский
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Губернатор Сальдо: Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией
20 декабря 2024, 18:55

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью журналистам заявил, что Киевский режим понимает неизбежность освобождения Херсона Россией, пишет РИА Новости.
По его словам, украинское руководство с самого начала осознавало, что Херсон является частью России и лишь временно находится под оккупацией. Сальдо отметил, что украинские власти всегда опасались этого момента, однако не могут предсказать, когда именно это произойдет.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал обращение в своем Telegram-канале, в котором призвал жителей Херсона и его пригородов к эвакуации.

Херсонская область — это регион России, расположенный в нижнем течении реки Днепр и омываемый Азовским и Черным морями. Область стала частью России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает результаты этого референдума и продолжает обстреливать территорию. На данный момент 75% Херсонской области находится под контролем России, в то время как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, остаётся под контролем украинских войск.

Половина американцев выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэс
#днр
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Более чем 40 участникам спецоперации из Подмосковья списали кредитные долги
20 декабря 2024, 18:51

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

41 участник спецоперации из Подмосковья воспользовался правом на списание долгов по кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«После внесения изменений в действующее законодательство судебные приставы региона с 1 декабря прекратили 97 исполнительных производств по кредитным обязательствам на 27 млн рублей в отношении 41 участника СВО. Все участники специальной военной операции имеют право на приостановление исполнительного производства», – отметили в ведомстве.
Федеральный закон, согласно которому участникам СВО и их супругам могут списать кредитные долги, вступил в России в силу 1 декабря. Если контракт на военную службу заключён с этого дня сроком более чем на год, исполнительные производства по просроченным кредитам до 10 млн рублей будут прекращены.



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#сво
#спецоперация
#долги
#приставы
#фссп
#подмосковье
#московская область
#гурб
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Офицер ВС США Дэвис назвал три варианта выхода из конфликта для Киева
20 декабря 2024, 18:40

Фото: istockphoto/Diy13

Для Украины существует только три варианта завершения вооружённого конфликта с Россией. Их назвал подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис.
Первые два возможных сценария завершения конфликта выглядят крайне пессимистично для Киева, сказал отставной офицер в своём блоге на YouTube. Третий подразумевает скорейшее заключение мирного соглашения.

«Либо вы умрете медленно, либо быстро, либо пойдете на урегулирование путем переговоров. На данный момент существуют только эти три варианта», — обратился Дэвис к украинским властям.

По его словам, преимущество на поле боя всегда было на стороне российских военных, а сейчас у ВСУ уже нет даже возможности удерживать занимаемые позиции, не говоря уже о наступательных операциях.

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#киев
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СК завел уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области
20 декабря 2024, 18:22

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России инициировал уголовное дело по статье о теракте в связи с недавним обстрелом города Рыльск в Курской области, который совершили боевики Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В пятницу боевики применили дистанционные средства огневого поражения для ракетного удара по городу, где на тот момент находились мирные жители. Как подчеркивается в официальном сообщении, целью атак стали гражданские объекты. По предварительным данным, в результате обстрела имеются как погибшие, так и пострадавшие, а точное количество жертв в настоящее время устанавливается. По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что правительство Курской области окажет необходимую помощь как пострадавшим, так и семьям жертв. Никто не останется один на один со своей бедой.

Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску
Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску

Ранее стало известно, что происходит на Курской АЭС после обстрела Рыльска со стороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Несколько человек погибли при обстреле Рыльска в Курской области
20 декабря 2024, 18:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

Несколько человек по предварительным данным погибли при украинском ракетном обстреле Рыльска в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Также в результате удара пострадали несколько человек. Информация о числе погибших и пострадавших уточняется. Однако, по данным Telegram-канала Mash, в результате атаки пострадали как минимум 5 человек.

Подчеркнём, что Рыльск располагается в 30 километрах от Курской АЭС в Курчатове.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что на месте прилёта работают все оперативные службы, также в город прибыли его заместители. Сам глава Курской области прибудет в Рыльск из Москвы по окончании заседания Госсовета.

Хинштейн подчеркнул, что всем пострадавшим семьям окажут всю необходимую помощь.

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