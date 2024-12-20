Женщина на девятом месяце беременности пострадала при ударе ВСУ по Рыльску

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Женщина на девятом месяце беременности пострадала в результате атаки ВСУ на город Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
В настоящее время в Рыльске по поручению Хинштейна находится и.о. замгубернатора, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Андрей Белостоцкий.
По последним сведениям в медицинские учреждения после атаки ВСУ обратились девять человек, пять из которых направлены в Курскую областную больнице. В их числе женщина, находящаяся на девятом месяце беременности.
По словам врио губернатора, четверо пострадавших поступили с лёгкими ранениями, остальные получили ранения средней степени тяжести.
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По последним сведениям в медицинские учреждения после атаки ВСУ обратились девять человек, пять из которых направлены в Курскую областную больнице. В их числе женщина, находящаяся на девятом месяце беременности.
По словам врио губернатора, четверо пострадавших поступили с лёгкими ранениями, остальные получили ранения средней степени тяжести.
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Анастасия Чинкова