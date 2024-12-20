Стало известно, что происходит на Курской АЭС после обстрела Рыльска со стороны ВСУ

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Курская АЭС функционирует в обычном режиме, несмотря на интенсивные ракетные атаки Рыльска со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе станции, пишет РИА Новости.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали город Рыльск в Курской области с помощью ракет.
Отмечается, что Курская АЭС функционирует в обычном режиме. В соответствии с диспетчерским графиком, энергоблоки № 3 и № 4 работают на установленной мощности, в то время как энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон на территории Курской АЭС и в её окрестностях соответствует нормам, характерным для обычной работы энергоблоков, не превышает естественных фоновых значений.
В Ярославле арестован местный житель за призывы к подрыву Курской АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску
Отмечается, что Курская АЭС функционирует в обычном режиме. В соответствии с диспетчерским графиком, энергоблоки № 3 и № 4 работают на установленной мощности, в то время как энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон на территории Курской АЭС и в её окрестностях соответствует нормам, характерным для обычной работы энергоблоков, не превышает естественных фоновых значений.
В Ярославле арестован местный житель за призывы к подрыву Курской АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова