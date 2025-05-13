Ответственный за строительство оборонительных сооружений под Курском отправлен в СИЗО

Фото: iStock/choochart choochaikupt
Мещанским районным судом Москвы арестован ответственный за строительство оборонительных сооружений в Тёткино Курской области, куда последнюю неделю пытаются прорваться ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идёт о гендиректоре «КТК-Сервис» Андрее Воловикове, который получил порядка одного миллиарда рублей за организацию фортификаций.
Отмечается, что по документам компания Воловикова вырыла ров и возводила объекты в Тёткино, однако в итоге сооружения либо вообще не были построены, либо выполнены некачественно.
По данным следствия, арестованный, помимо факта мошенничества в особо крупном размере, не выплачивал зарплату рабочим, строившим защитные сооружения. Это около 15 миллионов рублей.
В настоящее время Воловиков находится в СИЗО. Также по делу о фортификационных сооружениях в курском пограничье арестовано ещё 23 человека.
Читайте также:
В Курской области обнаружен украинский беспилотник с фашистскими свастиками
ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области
Ожесточенные бои на угледарском и торецком направлениях, освобождение села Котляровка: последние новости СВО на 13 мая
Отмечается, что по документам компания Воловикова вырыла ров и возводила объекты в Тёткино, однако в итоге сооружения либо вообще не были построены, либо выполнены некачественно.
По данным следствия, арестованный, помимо факта мошенничества в особо крупном размере, не выплачивал зарплату рабочим, строившим защитные сооружения. Это около 15 миллионов рублей.
В настоящее время Воловиков находится в СИЗО. Также по делу о фортификационных сооружениях в курском пограничье арестовано ещё 23 человека.
Читайте также:
В Курской области обнаружен украинский беспилотник с фашистскими свастиками
ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области
Ожесточенные бои на угледарском и торецком направлениях, освобождение села Котляровка: последние новости СВО на 13 мая
Анастасия Чинкова