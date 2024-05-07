В Минобороны РФ сообщили об уничтожении семи авиабомб Hammer и 32 беспилотников ВСУ

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Российские средства ПВО за сутки сбили по семь украинских управляемых авиабомб Hammer французского производства и реактивных снарядов Vampire чешского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что российские силы также сбили 32 беспилотника ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. В Новгород-Северске было зафиксировано четыре удара.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. В Новгород-Северске было зафиксировано четыре удара.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова