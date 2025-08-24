Достижения.рф

Хинштейн сообщил об атаках ВСУ по Рыльску в Курской области

Хинштейн: мужчина пострадал при атаках ВСУ по Рыльску, повреждены дома
Украинские силы атаковали город Рыльск в Курской области: зафиксировано несколько ударов, в результате которых повреждены несколько жилых домов, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.



Пострадал 38‑летний мужчина — у него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени, ему оказана медицинская помощь. Информация о последствиях уточняется. Глава региона призвал жителей при объявлении воздушной тревоги укрываться в безопасных местах.

Ранее Хинштейн также сообщал, что в северо‑западном микрорайоне Курска после падения обломков украинских беспилотников загорелся автомобиль и было повреждено окно в одной из квартир — пострадавших не было.

До этого беспилотники ВСУ повредили четыре дома, детский сад и школу в регионе.

Никита Кротов

