Хинштейн сообщил об атаках ВСУ по Рыльску в Курской области
Украинские силы атаковали город Рыльск в Курской области: зафиксировано несколько ударов, в результате которых повреждены несколько жилых домов, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.
Пострадал 38‑летний мужчина — у него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени, ему оказана медицинская помощь. Информация о последствиях уточняется. Глава региона призвал жителей при объявлении воздушной тревоги укрываться в безопасных местах.
Ранее Хинштейн также сообщал, что в северо‑западном микрорайоне Курска после падения обломков украинских беспилотников загорелся автомобиль и было повреждено окно в одной из квартир — пострадавших не было.
До этого беспилотники ВСУ повредили четыре дома, детский сад и школу в регионе.
