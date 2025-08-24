Хинштейн сообщил об атаках ВСУ по Рыльску в Курской области

24 августа 2025, 12:25

Хинштейн: мужчина пострадал при атаках ВСУ по Рыльску, повреждены дома

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские силы атаковали город Рыльск в Курской области: зафиксировано несколько ударов, в результате которых повреждены несколько жилых домов, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.