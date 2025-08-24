«Варварская атака»: в российском регионе ребенок получил ранение из-за ВСУ

24 августа 2025, 10:59

Богомаз: 12-летний мальчик получил ранение после атаки ВСУ на Брянский район

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В результате атаки ВСУ на поселок Свень-Транспортная Брянского района ранение получил 12-летний мальчик. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.





Ребенка экстренно доставили в детскую областную больницу. В настоящее время ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В каком состоянии он находится, не уточняется.

«В результате варварской атаки ВСУ, к сожалению, ранен ребенок 2013 года рождения», — написал глава региона в своем телеграм-канале.