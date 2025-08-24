БПЛА ВСУ ударили по промышленному предприятию в российском городе

Достижения.рф

БПЛА ВСУ ударили по промышленному предприятию в Сызрани, Самарской области
Фото: istockphoto/NiseriN

Утром 24 августа в Сызрани по промышленному предприятию была произведена атака с использованием беспилотников ВСУ, сообщил в соцсетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



По его словам, в городе сработала система оповещения — включили сирены и объявляли через громкоговорители о вероятной угрозе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В регионе введён режим «Ковёр», а воздушное пространство временно закрыто.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над портом Усть‑Луга было сбито 10 дронов; падение обломков одного из них вызвало возгорание на территории терминала НОВАТЭК.

Перед этим стало известно об атаке ВСУ в Брянской области.

Никита Кротов

