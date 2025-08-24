Названы условия, при которых Украина покинет Донбасс

24 августа 2025, 12:08

NYT: Украина покинет Донбасс при гарантиях безопасности, подкрепленных США

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Газета The New York Times со ссылкой на экспертов и аналитиков сообщает, что Украина может согласиться вывести свои войска с подконтрольной ей части Донбасса в обмен на гарантии безопасности, в том числе подкреплённые США.