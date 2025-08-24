Названы условия, при которых Украина покинет Донбасс
Газета The New York Times со ссылкой на экспертов и аналитиков сообщает, что Украина может согласиться вывести свои войска с подконтрольной ей части Донбасса в обмен на гарантии безопасности, в том числе подкреплённые США.
По версии издания, Москва настаивает на таком шаге ради прекращения огня и этим «политически торпедирует» позицию Владимира Зеленского. Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко охарактеризовал это предложение как «отравленную пилюлю», которую Киеву придётся проглотить.
Украинские чиновники и политологи утверждают, что Зеленский пойдёт на вывод войск только при наличии надёжных гарантий безопасности, поддержанных Западом. В тексте подчёркивается, что такие гарантии должны быть прочными — например, с участием европейского контингента и американской авиационной поддержки, чтобы сдерживать возможные будущие атаки России.
NYT отмечает, что сейчас Украина оказалась в ситуации, когда готова рассмотреть территориальные уступки в обмен на мирное соглашение с западными гарантиями безопасности.
Ранее Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа заявил, что Москва предлагала заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донбасса. По данным The Wall Street Journal, такие гарантийные пакеты предусматривают четыре ключевых элемента: контроль за прекращением огня, военное присутствие, противовоздушную оборону и поставки вооружений.
