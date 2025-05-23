Хинштейн: три человека остаются в реанимации после атаки ВСУ на Льгов

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Три человека — две женщины и мужчина—- остаются в реанимации после ракетного удара ВСУ по Льгову (Курская область), они в тяжёлом, но стабильном состоянии. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, ночью пострадавших прооперировали, врачи делают всё возможное, чтобы пациенты скорее пошли на поправку.
Он добавил, что в Курской областной больнице находятся 15 человек, ещё одна пациентка будет восстанавливаться дома.
Атаки дронов ВСУ на российские регионы продолжаются третий день подряд. Под ударами оказались не только Елец и Липецкая область, но и Москва, Льгов в Курской области и Тульская область. Всего в небе над этими регионами было сбито 112 дронов, из которых 24 — над Московской областью. В результате атак в нескольких регионах России пострадали гражданские лица.
В Москве рейсы перенаправляют на запасные аэродромы, в Ельце обломки дронов вызвали пожар, потребовалась эвакуация в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди них — два ребёнка.
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Атаки дронов ВСУ на российские регионы продолжаются третий день подряд. Под ударами оказались не только Елец и Липецкая область, но и Москва, Льгов в Курской области и Тульская область. Всего в небе над этими регионами было сбито 112 дронов, из которых 24 — над Московской областью. В результате атак в нескольких регионах России пострадали гражданские лица.
В Москве рейсы перенаправляют на запасные аэродромы, в Ельце обломки дронов вызвали пожар, потребовалась эвакуация в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди них — два ребёнка.
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Анастасия Чубина