Девять человек находятся в больнице после атаки ВСУ на дом в Ельце

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Девять человек находятся на стационарном лечении после атаки украинских дронов на жилой дом в городе Ельце (Липецкая область).
Как сообщили в Минздраве России, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
В Москве рейсы перенаправляют на запасные аэродромы, в Ельце обломки дронов вызвали пожар, потребовалась эвакуация в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди них – два ребёнка.
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«Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — добавили в пресс-службе ведомства.Атаки дронов ВСУ на российские регионы продолжаются третий день подряд. Под ударами оказались не только Елец и Липецкая область, но и Москва, Льгов в Курской области и Тульская область. Всего в небе над этими регионами было сбито 112 дронов, из которых 24 — над Московской областью. В результате атак в нескольких регионах России пострадали гражданские лица.
В Москве рейсы перенаправляют на запасные аэродромы, в Ельце обломки дронов вызвали пожар, потребовалась эвакуация в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди них – два ребёнка.
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Анастасия Чубина