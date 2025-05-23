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Военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, за неделю противник потерял до 1 585 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Запад». Уточняется, что ВСУ также лишились трех танков, 13 боевых машин и 11 орудий полевой артиллерии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова