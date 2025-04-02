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В Курске прогремели взрывы из-за работы ПВО над городом. Этим с «Радио 1» поделились местные жители.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области в 23:16, о чем свидетельствуют данные оперштаба. По словам местных жителей, раздалось минимум два взрыва в промежутке нескольких минут. Их услышали в районе 0:20 по местному времени. Предположительно, ПВО сбило украинские беспилотники. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
К тому же 1 апреля украинские дроны атаковали два многоэтажных дома в Таганроге. В городе введен режим ЧС из-за происшествия.
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Иван Мусатов