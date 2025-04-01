Слюсарь: в Таганроге введен режим ЧС после атаки дронов ВСУ

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В Таганроге введен режим ЧС после атаки украинских дронов на город. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«С 23:15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба», — пишет глава региона в своем telegram-канале.
Из многоэтажного дома на улице Чайкиной эвакуировано 85 жильцов. Ранее в него прилетел один из вражеских беспилотников. Когда здание будет обследовано саперами, тогда граждане смогут вернуться в свои жилища.
Напомним, что 1 апреля украинские дроны ударили по Таганрогу. Налет привел к повреждению двух многоквартирных домов.
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