Слюсарь: в Таганроге введен режим ЧС после атаки дронов ВСУ

Фондовый рынок негативно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из РФ, если Москва не пойдет на соглашение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. Однако, по его словам, Штаты ограничены в способах давления на Россию, так как основные покупатели российской нефти — это дружественные страны, такие как Индия и Китай.