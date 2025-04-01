Слюсарь: при атаке украинских дронов на Таганрог пострадали два человека

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В результате атаки украинских беспилотников на Таганрог пострадали два человека. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь», — написал глава региона в своем telegram-канале.
В результате прилета дрона случилось возгорание в 9-этажном доме на улице Лизы Чайкиной. К тому же огонь образовался возле 7-этажного дома по улице Ленина. Упавший беспилотник найден по адресу пер. 1-й Новый. Жертв из-за нападения удалось избежать.
Ранее стало известно, что атака дронов ВСУ привела к повреждению двух многоквартирных домов.
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