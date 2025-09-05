Послы обвинили Британию в краже активов России
Послы назвали кражей использование Британией активов РФ на покупку оружия ВСУ
Москва назвала «воровством» решение Великобритании направить средства на закупку военной техники для ВСУ, полученные за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом 5 сентября заявили в посольстве РФ в Лондоне.
В диппредставительстве также отметили, что подобные «традиции» не имеют оправдания.
«Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии еще с колониальных времен», — пишет РИА Новости.
Ранее, 3 сентября, британский министр обороны Джон Хили сообщил, что Лондон отправил Украине военную помощь на сумму более $1 млрд, оплаченную за счёт доходов от замороженных российских активов. 31 августа бизнесмен Олег Дерипаска призвал Россию осудить западных деятелей, причастных к попыткам «распотрошить» незаконно замороженные финансовые активы страны, и потребовать конфискации их имущества.