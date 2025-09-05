Послы обвинили Британию в краже активов России

05 сентября 2025, 16:20

Послы назвали кражей использование Британией активов РФ на покупку оружия ВСУ

Фото: istockphoto/Artfully79

Москва назвала «воровством» решение Великобритании направить средства на закупку военной техники для ВСУ, полученные за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом 5 сентября заявили в посольстве РФ в Лондоне.





В диппредставительстве также отметили, что подобные «традиции» не имеют оправдания.





«Нас не удивляет продолжение традиций банального воровства на международном уровне. Это стало визитной карточкой Британии еще с колониальных времен», — пишет РИА Новости.