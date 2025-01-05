Хинштейн высказался о наступлении ВСУ в Курской области

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн высказался о новом наступлении ВСУ в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик заявил, что считает неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия армии и оценивают ситуацию в зоне боевых действий. Он призвал жителей Курской области доверять только официальным источникам, в частности, информации от Минобороны России.
Также Хинштейн убедительно попросил граждан воздержаться от самовольного возвращения в населённые пункты Курской области, находящиеся в так называемой «серой зоне», поскольку сейчас это небезопасно.
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Анастасия Чинкова