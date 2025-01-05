В офисе Зеленского подтвердили новое наступление ВСУ в Курской области

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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил наступление ВСУ в Курской области. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Также эту информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он отметил, что украинские войска совершили атаки в Курской области сразу с нескольких направлений.
Первым о наступлении ВСУ в своём Telegram-канале написал российский военкор Роман Алехин. Он отметил, что бойцы с большими потерями подошли к хутору Бердин, где сейчас начинаются боевые действия. Также он указал на попытки ВСУ укрепить Суджинский плацдарм.
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Анастасия Чинкова