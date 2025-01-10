Хинштейн: ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области

Александр Хинштейн (Фото: TG-канал А. Хинштейна)
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что армия России продолжает продвигаться в регионе, что позволяет увеличивать объем работ по осмотру пострадавших и разрушенных украинскими боевиками жилых домов.
Он сообщил, что в Курской области начинают работу комиссии, которые будут оценивать степень разрушения жилых домов в населенных пунктах, пострадавших от атак и вторжения украинских боевиков, так как без соответствующей оценки жители не могут получить жилищный сертификат. Прежде, чем зайти в жилище, его проверят на наличие взрывных устройств или не разорвавшихся боеприпасов.
По его словам, власти не оставят пострадавших курян один на один с их проблемами.
Хинштейн пояснил, что в случае полного разрушения то люди получат сертификат на покупку нового комфортного жилья. Если же дом разрушен частично, то он будет восстановлен.
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«Рассчитываю на то, что Минобороны будет далее предоставлять новые населенные пункты. Слава богу, наши ВС продолжают теснить ВСУ. Это означает, что возможности для работы нашей возрастают и расширяются», — заявил Хинштейн на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, власти не оставят пострадавших курян один на один с их проблемами.
Хинштейн пояснил, что в случае полного разрушения то люди получат сертификат на покупку нового комфортного жилья. Если же дом разрушен частично, то он будет восстановлен.
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Элина Позднякова