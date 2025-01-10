Атака на Ростов, Воронеж и Кубань, начало боев за Суджу, уничтожение ВСУ в Курской области: последние новости СВО

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ВС РФ продолжают активные наступательные действия на стратегически важных направлениях, таких как Запорожье, Донбасс, Харьков и Угледар, добиваясь значительных успехов. В Херсонской области возникли новые угрозы со стороны украинских FPV-дронов, что усложняет ситуацию на прибрежных рубежах. О том, как складывается ситуация на других направлениях фронта читайте в материале «Радио 1».
Курская область
В Курской области обстановка в районе Суджи остаётся напряжённой. В социальных сетях появилась информация о начале боёв за город, однако военные корреспонденты и эксперты опровергают эти данные, указывая на то, что столкновения происходят в окрестностях Суджи.
Согласно телеграм-каналу Mash, 9 января было сообщено о начале боёв в пределах Суджи. По информации портала, российские войска «выбивают» украинские силы на востоке и юго-востоке города, а также ведутся бои в микрорайоне Замостье и около бывшего маслозавода. Как утверждается, после того как российские войска вытеснят украинские силы из этих районов, город может перейти под контроль российских вооружённых сил.
Также сообщается о штурме села Гуево и боях в Бондаревке. Под контроль российских войск уже перешли населённые пункты Леонидово и Александрия.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам территориальной обороны противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное, сообщает Министерство обороны.
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Ночная атака ВСУ 10 января
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нейтрализации и подавлении 40 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь.
Наиболее интенсивной атаке подверглась Ростовская область, где было зафиксировано 16 БПЛА. Удары также пришлись на Курскую, Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области, а также на Кубань и акваторию Азовского моря.
Херсонское направление
На Херсонском направлении линия фронта остаётся стабильной. Однако в последнее время российские прибрежные объекты столкнулись с новой угрозой — атаками FPV-дронов, запускаемых с беспилотных электронных катеров (БЭКов). Эта тактика, активно применяемая украинскими вооружёнными силами, уже привела к нескольким серьёзным инцидентам, включая атаку на позиции зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в районе Скадовска.
Часовоярское направление
Из Часов Яра поступают обнадёживающие новости: ключевая позиция ВСУ — огнеупорный комбинат — практически окружена российскими войсками. Сообщается, что объект взят в полукольцо с трёх сторон, а в лесу на восточной окраине города российские подразделения блокировали группу украинских военных, предъявив им ультиматум.
Северское направление
На Северском направлении вооруженные силы Украины продолжают удерживать Верхнекаменское, однако российские войска закрепились на стратегически важных высотах к югу и западу от села. Также была успешно отражена контратака противника в районе Серебрянки. В окрестностях Переездного наблюдается активность контрбатарейной борьбы, но значительных изменений на фронте пока не зафиксировано.
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Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении российские войска достигли значительных успехов. Плацдарм на западном берегу реки Жеребец был расширен. Есть информация о том, что высоты к западу от Ивановки находятся под контролем российских сил, что открывает возможность для продвижения в сторону села Колодези.
Купянское направление
На Купянском фронте российские подразделения продвинулись на 5 километров южнее Двуречной, прорвав оборону ВСУ на отдельных участках на глубину до 1,5 километров. Штурмовые отряды движутся от Загрызово в сторону Богуславки, стремясь выйти к Боровой. В то же время другие части ВС РФ продолжают спускаться с высот в районе Зелёного Гая.
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Харьковское направление
На Харьковском фронте российские войска добились тактических успехов в Волчанске. В Липцах подразделения ВС РФ успешно отражают контратаки со стороны ВСУ, что позволяет стабилизировать обстановку на линии фронта.
Торецкое направление
В районе Торецка российские войска вытесняют подразделения ВСУ к северным окраинам города. Западнее продолжаются активные боевые действия вдоль линии Щербиновка — Новоспасское, в то время как на севере российские силы очищают Дачное и продвигаются дальше.
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