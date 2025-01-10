Бойцы ВС РФ могут освободить Суджу уже в январе

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Бойцы ВС РФ могут победить в боях за Суджу (город в Курской области — прим. ред.) уже в январе, спрогнозировал военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что ожидаются жестокие бои на этом направлении.
По словам эксперта, освобождение города позволит российским военным отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с Life.ru Дандыкин подчеркнул, что через Суджу идут все коммуникации в Курчатов, Курск, Сумскую область.
Военный эксперт добавил, что уже сейчас группы украинских военных сдаются в плен.
Ранее жители Ростовской области рассказали о громких взрывах, предположительно связанных с работой систем ПВО. Согласно данным, которые имеются в распоряжении врио главы региона Слюсаря, силы ПВО успешно отразили массированную воздушную атаку, осуществлённую с помощью 16 беспилотников.
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Военный эксперт добавил, что уже сейчас группы украинских военных сдаются в плен.
Ранее жители Ростовской области рассказали о громких взрывах, предположительно связанных с работой систем ПВО. Согласно данным, которые имеются в распоряжении врио главы региона Слюсаря, силы ПВО успешно отразили массированную воздушную атаку, осуществлённую с помощью 16 беспилотников.
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Анастасия Ларина