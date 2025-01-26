Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, пострадавших нет

Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, пострадавших нет

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Деревню Гирьи в Курской области обстреляли боевики ВСУ, в результате произошедшего никто не пострадал. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн. Чиновник уточнил, что четыре дома повреждены.


«Очередное преступление украинской хунты на Курской земле. Сегодня нацисты совершили обстрел деревни Гирьи Беловского района. Пострадавших, слава Богу, нет. В результате ударов четыре жилых дома получили повреждения. Во всех них выбиты окна, в двух домах повреждены крыши. Также пострадало несколько хозпостроек и гаражей», — гласит публикация.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются и сегодня. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако этого не произошло.

Читайте также:

Семь украинских дронов сбили над Крымом и Белгородской областью

Бойцы ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР

Боец РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
#курская область
#александр хинштейн
Стало известно, когда Трамп планирует разрешить конфликт на Украине
The Independent: Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны
26 января 2025, 20:23

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Американский лидер Дональд Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны, пишут обозреватели британской The Independent, ссылаясь на источники.
«Трамп ставит своей целью закончить войну к весне», — сказано в материале.
По мнению источника, новоиспеченный хозяин Белого дома может вести двойную игру с киевским режимом и Москвой, чтобы реализовать свой замысел.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». Многие политики не восприняли его всерьез, заявив, что в конфликте замешаны и другие страны. Кроме того, некоторые журналисты уверены, что Трамп не сможет надавить ни на Киев, ни на Москву по причине отсутствия рычагов для этого.

Читайте также:

Семь украинских дронов сбили над Крымом и Белгородской областью

Стали известны доходы США от конфликта на Украине

Западные СМИ раскрыли четыре ожидаемых сценария окончания конфликта на Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сша
#дональд трамп
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семь украинских дронов сбили над Крымом и Белгородской областью
26 января 2025, 20:09

Фото: istockphoto/NiseriN

Семь украинских дронов за два часа сбила российская ПВО над Крымским полуостровом и Белгородской областью, проинформировали в Минобороны РФ вечером в воскресенье, 26 января.
«С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотников», — гласит сообщение оборонного ведомства.
В МО РФ уточнили, что над Крымом сбили два аппарата, а над Белгородской областью — пять аппаратов.

Перед этим в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой народной республике.

Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Зеленое.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

Читайте также:

Стали известны доходы США от конфликта на Украине

Боец РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ

Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#дрон
#новости
#белгородская область
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны доходы США от конфликта на Украине
Ouest-France: доход США от конфликта на Украине составляет свыше 318 миллиарда
26 января 2025, 19:28

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

США заработали на украинском конфликте свыше 318 миллиарда долларов, пишет Ouest-France. Таким образом прибыль американской стороны от оружейных продаж в 2024 году выросла на 29%, уточнили обозреватели.
«Продажи американских вооружений по итогам 2024 года подскочили на 29% — до рекордной суммы 318,7 млрд долларов. Как сообщили в Госдепе, это связано с тем, что многие страны стремятся пополнить запасы оружия взамен того, что было отправлено на Украину», — сказано в публикации.
Автор статьи резюмировал, что прогнозы роста продаж оружейных производителей оптимистичны при глобальной нестабильности. Более того, в ближайшие кварталы могут вырасти заказы на системы Patriot, снаряды и бронетехнику.

Ранее стало известно о том, что происходит в западных СМИ в плане освещения конфликта на Украине.

Читайте также:

Бойцы ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР

Bloomberg: НАТО хочет давать странам ЕС секретную информацию по вооружениям

Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сша
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР
26 января 2025, 19:06

Фото: istockphoto/zim286

Российские бойцы освободили от ВСУ населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике, доложили в Минобороны РФ.
«В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики», — приводится сводка оборонного ведомства.
Боевики ВСУ лишились примерно полутора сотен единиц живой силы, танка, боевой бронемашины, трех автомобилей, а также четырех орудий полевой артиллерии, одно из которых производства НАТО.

Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Зеленое.

Читайте также:

«Показательный поворот»: Пушков о происходящем в западных СМИ

Развозжаев: в Севастополе объявлена ракетная опасность

В США рассказали о новых дронах российских войск
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
#днр
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Показательный поворот»: Пушков о происходящем в западных СМИ
Пушков: СМИ Запада изменили подход к освещению конфликта на Украине
26 января 2025, 18:21

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Западные СМИ изменили подход к освещению украинского кризиса, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Политик уточнил, что причиной тому послужила объективная фронтовая реальность.
«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к «коллективному признанию» того, что Россия побеждает», — гласит публикация.
На фоне российской спецоперации в Донбассе западные союзники Киева начали финансировать ВСУ, используя Украину, чтобы навредить России. Однако Запад не раз говорил о том, что Киеву было бы неплохо перейти на самофинансирование.

Перед этим стало известно, чем сейчас занимается альянс НАТО.

Читайте также:

Развозжаев: в Севастополе объявлена ракетная опасность

Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР

В США рассказали о новых дронах российских войск
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Развозжаев: в Севастополе объявлена ракетная опасность
26 января 2025, 16:41

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Ракетную опасность объявили в Севастополе в связи с угрозой атаки баллистическими ракетами. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Михаил Развозжаев.
«Ракетная опасность. Внимание всем. Баллистика. Принять меры безопасности», — сказано в публикации чиновника.
Уточняется, что в городе не работает общественный и морской наземный транспорт.

Перед этим стало известно, что в Липецкой области был объявлен желтый режим воздушной опасности.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник предпринимает регулярные попытки атаковать приграничные российские территории. В Кремле отмечали, что боевые действия будут завершены, когда Россия достигнет всех поставленных целей.

Читайте также:

«Решили, что умер»: Сотрудники ТЦК похитили и избили сына антироссийской писательницы с Украины

Над российским регионом раздалась серия взрывов

Двух россиян обвинили в атаке на военный аэродром Минобороны РФ
#мир
#россия
#севастополь
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#ракетная опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: НАТО хочет давать странам ЕС секретную информацию по вооружениям
26 января 2025, 16:10

Фото: istockphoto/Manuel-F-O

НАТО ищет способы передачи данных военным компаниям по своим целям производства в условиях секретности. Об этом пишут обозреватели Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Альянс ищет способ сообщать некоторые из своих совокупных целей в формате, которым можно было бы безопасно поделиться, чтобы убедить компании увеличить производственные мощности. Этот шаг потребует консенсуса между союзниками и может быть реализован в ближайшие несколько месяцев», — сказано в материале.
Отмечено, что альянс уже начал передачу европейским государствам, входящим в блок НАТО, секретных стандартов, рассчитанных на достижение оперативной совместимости между армиями стран-участниц.

Ранее сообщалось, что в США рассказали о новых российских беспилотниках.

Читайте также:

Боец РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ

Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников

Над Рязанской областью ликвидировали несколько беспилотников ВСУ
#мир
#нато
#ес
#оружие
#данные
#информация
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Зеленое в ДНР
26 января 2025, 15:52

Фото: istockphoto/fortton

Населенный пункт Зеленое в Донбассе освободили бойцы ВС РФ от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны в воскресенье, 26 января.
«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики», — гласит сводка оборонного ведомства.
В МО РФ добавили, что суточные потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» составили примерно 650 единиц живой силы убитыми и ранеными, а также четыре броневика, восемь машин и три полевых артиллерийских орудия.

Перед этим стало известно, как российская армия освободила Кругленькое курского направления от боевиков ВСУ.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Читайте также:

Контроль над Троицком, удары по логистике ВСУ на Покровском направлении: последние новости СВО

Жена захваченного ВСУ итальянца рассказала о состоянии мужа

Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#днр
#минобороны рф
#конфликт
#новости
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали о новых дронах российских войск
Forbes: российские войска используют дроны нового типа с камерами-фотоловушками
26 января 2025, 14:42

Фото: iStock/Diy13

Бойцы ВС РФ начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, которые позволяют передавать видеосигнал. Об этом информирует Forbes.
По информации издания, данный аппарат был собран из дешевых и имеющихся в открытой продаже деталей. Дрон является «эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», говорится в материале журнала.

Особенности конструкции подобных БПЛА позволяют им оставаться незамеченными в непосредственной близости от дорог и передавать видеоматериалы о всех объектах, которые находятся в поле их зрения.

Читайте также:

Боец РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ

Контроль над Троицком, удары по логистике ВСУ на Покровском направлении: последние новости СВО

Жена захваченного ВСУ итальянца рассказала о состоянии мужа
#военные
#дрон
#бпла
#аппарат
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате