Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, пострадавших нет

Фото: istockphoto/N-sky
Деревню Гирьи в Курской области обстреляли боевики ВСУ, в результате произошедшего никто не пострадал. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн. Чиновник уточнил, что четыре дома повреждены.
«Очередное преступление украинской хунты на Курской земле. Сегодня нацисты совершили обстрел деревни Гирьи Беловского района. Пострадавших, слава Богу, нет. В результате ударов четыре жилых дома получили повреждения. Во всех них выбиты окна, в двух домах повреждены крыши. Также пострадало несколько хозпостроек и гаражей», — гласит публикация.Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются и сегодня. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако этого не произошло.
Читайте также:
Семь украинских дронов сбили над Крымом и Белгородской областью
Бойцы ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР
Боец РФ рассказал, как освобождали Кругленькое в Курской области от ВСУ
Никита Кротов