Семь украинских дронов сбили над Крымом и Белгородской областью

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Семь украинских дронов за два часа сбила российская ПВО над Крымским полуостровом и Белгородской областью, проинформировали в Минобороны РФ вечером в воскресенье, 26 января.
«С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотников», — гласит сообщение оборонного ведомства.В МО РФ уточнили, что над Крымом сбили два аппарата, а над Белгородской областью — пять аппаратов.
Перед этим в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой народной республике.
Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Зеленое.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
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Никита Кротов