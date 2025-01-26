Бойцы ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР

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Российские бойцы освободили от ВСУ населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике, доложили в Минобороны РФ.
«В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики», — приводится сводка оборонного ведомства.Боевики ВСУ лишились примерно полутора сотен единиц живой силы, танка, боевой бронемашины, трех автомобилей, а также четырех орудий полевой артиллерии, одно из которых производства НАТО.
Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Зеленое.
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Никита Кротов