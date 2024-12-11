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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что группировка Вооруженных сил Украины южнее Курахово попала в оперативное окружение. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, российские войска увеличили зону контроля на севере от Успеновки, захватив значительный опорный пункт украинских сил. В результате боевики ВСУ, находившиеся в селе Анновка и защищавшие южные окраины Курахова, фактически оказались в оперативном окружении. Пути отступления украинских сил находятся под огневым контролем российских войск.
По его словам, судьба гарнизона ВСУ в Анновке выглядит плачевно. Он отметил, что им остается только сдаться в плен, иначе они будут уничтожены российскими силами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, почему Трамп пока не может говорить об Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По его словам, судьба гарнизона ВСУ в Анновке выглядит плачевно. Он отметил, что им остается только сдаться в плен, иначе они будут уничтожены российскими силами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, почему Трамп пока не может говорить об Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова