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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали активно использовать немецкие противотанковые мины AT2 для дистанционного минирования серой зоны под Кременной. Об этом пишет РИА Новости.
Марочко сообщил, что с направления населенного пункта Лиман украинские боевики произвели серию залпов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по лесному массиву Серебрянского лесничества. По его данным, использованные боеприпасы оказались кассетного типа.
Эксперт отметил, что хотя ранее эти боеприпасы уже применялись, в последнее время их использование значительно сократилось. Однако текущая ситуация характеризуется увеличенным расходом боеприпасов и расширением площади минирования, что может указывать на свежие поставки оружия Украине из стран НАТО.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Эксперт отметил, что хотя ранее эти боеприпасы уже применялись, в последнее время их использование значительно сократилось. Однако текущая ситуация характеризуется увеличенным расходом боеприпасов и расширением площади минирования, что может указывать на свежие поставки оружия Украине из стран НАТО.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова