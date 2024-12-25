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Хинштейн заявил, что удар ВСУ во Льгове пришелся по гражданским объектам

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

ВСУ атаковали гражданские объекты и инфраструктуру города Льгова Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Принимаются все необходимые меры, добавил Хинштейн.

В настоящее время информация о последствиях уточняется. По данным Telegram-канала Mash, три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов.



Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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В Раде оценили слова Келлога о мире на Украине
Нардеп Дмитрук: слова Келлога стали плохими новостями для Зеленского
25 декабря 2024, 11:54

Владимир Зеленский

Слова спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога об украинском конфликте стали для Владимира Зеленского не совсем приятными новостями. Так считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Ранее будущий спецпосланник главы государства по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений.

Он также подчеркнул, что Трамп хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной и обеспечить справедливый и долгосрочный мир. Будущий американский президент осознает важность отношений со своими союзниками, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным, и станет тем, кто сможет решить конфликт путем мирных переговоров.

«Для Зеленского это, конечно, "приятные новости"», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

По словам Келлога, у американского президента есть свои различные мысли и предложения на этот счёт, которые будут озвучены, когда для этого придёт подходящее время.

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Воздушная тревога снова звучит по всей Украине
25 декабря 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушная тревога во второй раз за утро в среду, 25 декабря, звучит по всей Украине сообщили в республиканском Минцифры. Примерно в 11:00 по Москве тревожный сигнал сработал на территории большинства областей, а несколькими минутами позже — по всей республике.
Перед этим тревога звучала в 6:43 по московскому времени, затем ее отменили в большинстве субъектов.

По сообщениям СМИ и местных властей, взрывы были в Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Киеве, а также в Ивано-Франковской области.

Ранее в украинском Минэнерго проинформировали о массированной атаке на энергетические объекты.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.

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#россия
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Массированная атака на объекты энергетики Украины: повреждения по всей стране
Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о повреждении энергообъектов
25 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/yasharu

Объекты энергетики Украины повреждены после массированной атаки ВС РФ. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Оператор системы передачи предпринимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы», — написал Галущенко в своем аккаунте в соцсети.

Он добавил, что в ближайшее время энергетики начнут уточнять повреждения.

Сообщается о повреждениях энергетики в Полтавской , Винницкой, Днепропетровской и других областях.

По словам Владимира Зеленского, по Украине 25 декабря выпустили более 70 ракет, сбить удалось более 50. Также было запущено более сотни ударных дронов.

Тем временем воздушная тревога звучит по всей Украине.

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#воздушная тревога
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Стала известна дата «удара возмездия» России
Военэксперт Матвийчук: ВС РФ могут ударить «Орешником» по Украине в Новый год
25 декабря 2024, 11:08

Фото: iStock/bpawesome

ВС РФ могут нанести «удар возмездия» по Украине в Новый год, в том числе, «Орешником». Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Россия может пойти на такой шаг, чтобы не дать руководству киевского режима «спокойно встретить» праздник, и заставить решать — продолжать конфликт или решаться на переговоры.
«ВСУ нам к концу года столько нагадили, что, я полагаю, мы можем нанести удар возмездия, именно чтобы не дать военному руководству Украины спокойно встретить Новый год, поставить их в такое положение, когда им придется решать, что делать в 2025 году, — воевать или предпринимать усилия для заключения мира. Не исключу, что Россия может нанести удар в том числе «Орешником», — предположил он в беседе с NEWS.ru.
Матвийчук добавил, что украинская энергосистема еще не уничтожена полностью, потому «можно устроить им полный блэкаут». Возможными целями эксперт назвал центры принятия решений в Киеве, объекты энергетики и ВПК.

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ВСУ готовят к обороне крупнейшее шахтоуправление «Покровское»
25 декабря 2024, 11:06

Фото: iStock/Nzpn

ВСУ готовятся к обороне на главном угольном предприятии Украины — шахтоуправлении «Покровское». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«По нашей информации, у шахты «Покровское» готовятся оборонительные позиции. Часть личного состава разместилась на административной территории шахты, еще часть — в районе обогатительной фабрики. Очевидно, предприятие готовят к обороне», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины. По последним данным, расстояние между позициями российских бойцов и шахтоуправлением «Покровское» в ДНР не превышает трех километров.

Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием, где добывают несколько миллионов тонн коксующегося угля ежедневно. Он используется в металлургической промышленности, при этом основная часть добычи идет на экспорт в страны Европы.

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ВСУ обстреляли Льгов в Курской области
25 декабря 2024, 10:24

Фото: iStock/Diy13

Город Льгов в Курской области обстрелян ВСУ. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. Согласно информации Telegram-канала Mash, ракеты попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод.

В результате атаки в городе есть несколько пожаров.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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В Ивано-Франковской области атаковали Бурштынскую ТЭС
Сопротивленец Лебедев: в Ивано-Франковской области ударили по Бурштынской ТЭС
25 декабря 2024, 09:35

Фото: iStock/Tao Wang

По Бурштынской ТЭС, расположенной в Ивано-Франковской области, нанесли удар. Об этом сообщает координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Бурштын, прилёт в ТЭС», — приводит слова сопротивленца РИА Новости.
В среду, 25 декабря, на Украине объявили воздушную тревогу, известно о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске.

Согласно информации, которой владеет украинский телеканал «Эспресо», после взрывов в Бурштыне в Ивано-Франковске пропал свет.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов писал в своём телеграм-канале, что на востоке Украины произошли серии взрывов.

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#украина
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Новый взрыв в Осетии: БПЛА атаковал телевышку
БПЛА попытался ударить в телевышку во Владикавказе
25 декабря 2024, 09:24

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Осетии произошел новый взрыв. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, беспилотный летательный аппарат предпринял попытку атаковать телевышку, расположенную на улице Осетинская Горка во Владикавказе. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв, в результате которого выбило стекла в здании.

Жители Грозного сообщают о звуках взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Белгородской области пожилая женщина погибла, защищая внука во время атаки ВСУ
25 декабря 2024, 08:41

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

30 декабря 2023 года в Белгородской области произошел трагический инцидент, когда пожилая женщина закрыла своим телом внука в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, женщина проявила невероятную храбрость и самоотверженность, спасая жизнь ребенка. К сожалению, она не выжила в результате обстрела. Сын погибшей, Михаил, работал тренером по футболу и позже присоединился к добровольческому отряду «Барс—Белгород».

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#сво
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