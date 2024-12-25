Хинштейн заявил, что удар ВСУ во Льгове пришелся по гражданским объектам

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
ВСУ атаковали гражданские объекты и инфраструктуру города Льгова Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Принимаются все необходимые меры, добавил Хинштейн.
В настоящее время информация о последствиях уточняется. По данным Telegram-канала Mash, три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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В настоящее время информация о последствиях уточняется. По данным Telegram-канала Mash, три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова