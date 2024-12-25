Сотрудник Курской АЭС ушел на СВО после атаки на станцию

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Сотрудник Курской АЭС, который находился на станции в момент атаки ВСУ, после эвакуации подписал контракт с Минобороны России. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что его позывной — «Атом». По его словам, он получил такой позывной, так как работал на АЭС в Курчатове.
Боец поделился, что решил подписать контракт с российским оборонным ведомством, поскольку увидел солдат ВС РФ и его «как-то перевернуло». «Атом» заключил, что сейчас он является разведчиком-санитаром в группе.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Боец поделился, что решил подписать контракт с российским оборонным ведомством, поскольку увидел солдат ВС РФ и его «как-то перевернуло». «Атом» заключил, что сейчас он является разведчиком-санитаром в группе.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова