Сотрудник Курской АЭС ушел на СВО после атаки на станцию

Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях специальной военной операции, нанося удары по позициям Вооруженных сил Украины в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Интенсивные бои наблюдаются в районе Торецка и Краснолимана. О ситуации в курском приграничье и на других участках фронта расскажет «Радио 1».