Опубликованы кадры установки российского флага в Лозовой Харьковской области

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
В населенном пункте Лозовая Харьковской области установлен российский триколор. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Данный населенный пункт полностью освобожден бойцами ВС России от украинских националистов. Уточняется, что военные российской армии полностью контролируют Лозовую.
На кадрах можно заметить, как бойцы 27 ОМСБР 3 МСБ с позывными «Барсик» и «Буч» решили установить флаг РФ на подступах к памятнику Неизвестному солдату.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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На кадрах можно заметить, как бойцы 27 ОМСБР 3 МСБ с позывными «Барсик» и «Буч» решили установить флаг РФ на подступах к памятнику Неизвестному солдату.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова