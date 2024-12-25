ВСУ обстреляли Льгов в Курской области

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Город Льгов в Курской области обстрелян ВСУ. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. Согласно информации Telegram-канала Mash, ракеты попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод.
В результате атаки в городе есть несколько пожаров.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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В результате атаки в городе есть несколько пожаров.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова