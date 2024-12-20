Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)
Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, украинские националисты намеренно нацеливаются на мирные объекты и социальные учреждения. Он добавил, что сейчас находится в Москве на заседании. Сразу после его завершения, по его словам, он выдвинется в Рыльск.
Помимо этого, Хинштейн заявил, что на место уже направлен исполняющий обязанности председателя правительства Алексей Дедов, а также его заместители. Все оперативные службы, включая МЧС, работают на месте. Правительство Курской области окажет необходимую помощь как пострадавшим, так и семьям жертв. Никто не останется один на один со своей бедой.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.
Читайте также:
Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS
В ДНР пройдет суд над наемником из Грузии за участие в боевых действиях
Следком возбудил уголовное дело против воюющей под Курском наёмницы из Дании
Помимо этого, Хинштейн заявил, что на место уже направлен исполняющий обязанности председателя правительства Алексей Дедов, а также его заместители. Все оперативные службы, включая МЧС, работают на месте. Правительство Курской области окажет необходимую помощь как пострадавшим, так и семьям жертв. Никто не останется один на один со своей бедой.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.
Читайте также:
Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS
В ДНР пройдет суд над наемником из Грузии за участие в боевых действиях
Следком возбудил уголовное дело против воюющей под Курском наёмницы из Дании
Дарья Осипова