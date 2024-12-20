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В ДНР пройдет суд над наемником из Грузии за участие в боевых действиях

Фото: iStock/breakermaximus

Фото: iStock/breakermaximus

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) завершила расследование уголовного дела в отношении 39-летнего гражданина Грузии, который, по версии следствия, принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против России. Об этом информирует «Лента.ру».
Обвинительное заключение утверждено, и дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Иностранец заочно обвиняется по статье 359 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается наемничества. Согласно информации, предоставленной прокуратурой, в марте 2022 года гражданин Грузии прибыл на территорию Украины, где получил оружие, обмундирование и специальное снаряжение. После этого он прошел военную подготовку и начал участвовать в боевых действиях в составе различных военизированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Размер его вознаграждения за участие в конфликте составил более 318 тысяч рублей.



Армия России освободила город Курахово в ДНР от присутствия ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Киев понес жесткое наказание за удары ракетами ATACMS по Ростовской области
20 декабря 2024, 15:53

Фото: iStock/Leonid Ikan

Киев понес жесткое наказание за удары западными дальнобойными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. 20 декабря Россия предприняла массированную ракетную атаку по целям в украинской столице.
По данным Минобороны РФ, 18 декабря ВСУ нанесли удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для этого они использовали шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты «Storm Shadow».

«В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ», — заявили в Минобороны РФ.

Позже пророссийский подпольщик Сергей Лебедев заявил, что по предварительным данным, высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб погибли при российском ударе по управлению СБУ в Киеве утром 20 декабря. Он добавил, что ВС РФ нанесли удар по наводке украинских военных, которые работают на Россию.

Также под удар попало киевское конструкторское бюро «Луч», где происходит проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», а также крылатых ракет РСЗО «Ольха». Добавляется, что удар также пришелся по позиции ЗРК «Patriot».

По данным оборонного ведомства России, все назначенные объекты были поражены.

Утром 20 декабря по всей территории Украины действовало предупреждение о ракетной опасности. Серия взрывов прогремела в Киеве. Местные жители сообщали о сильных пожарах по всему городу.

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#воздушная тревога
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ВСУ бежали из Курахова, идет зачистка города
Mash: ВС РФ освободили Курахово в ДНР
20 декабря 2024, 15:42

Фото: iStock/Artem Zakharov

Армия России освободила город Курахово в ДНР от присутствия ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе со ссылкой на российских бойцов, воюющих на том направлении.
«Курахово — наш! Идёт зачистка города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВСУ пытаются в спешке бежать под прицелом российских артиллеристов. Также российские бойцы установили контроль над селом Константинопольское.

Ранее командование ВСУ официально объявило об отводе своих войск с позиций к югу от Курахово. При этом отдельные части ВСУ уже несколько недель хаотично отступали с позиций в городе без соответствующего приказа.

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#военные
#контроль
#днр
#всу
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«Ибо неча»: Симоньян высказалась об ударах по центрам принятия решений на Украине
Симоньян высказалась о групповом ударе ВС РФ по Украине словами «ибо неча»
20 декабря 2024, 15:41

Маргарита Симоньян (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян словами «ибо неча» прокомментировала групповой удар ВС РФ по территории Украины. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что приоритетными целями ВС РФ на Украине являются военные объекты, объекты военно-промышленного комплекса и центры принятия решений.

Симоньян написала, что в пятницу подоспели удары по пресловутым центрам принятия решений. «Ибо неча», – добавила журналистка.

Также она отметила объекты, попавшие под удар: пункт управления СБУ, конструкторское бюро, где разрабатывались и производились ракеты и ракетные комплексы, а также позиции ЗРК Patriot.

Бюро, о котором написала Симоньян, – это киевское конструкторское бюро «Луч», которое производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха».

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ВСУ официально подтвердили выход из «Успеновского мешка» южнее Курахово
20 декабря 2024, 15:12

Фото: iStock/Jakub Laichter

Главком ВСУ Александр Сырский решил вывести украинские войска из «мешка» в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое южнее Курахово в ДНР. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск ВСУ «Хортица».
Там опровергли, что отдельные подразделения ВСУ еще находятся в окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.

«Данная информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские части, которые обороняли позиции, отошли во избежание окружения. На сегодняшний день, по данным группировки, они продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово – Константинопольское.

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#информация
#всу
#военные
#удар
#рф
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Депутаты Рады разбежались после ударов по Киеву
Гончаренко*: После взрывов в Киеве на заседание Рады пришли 45 из 450 депутатов
20 декабря 2024, 15:09

Фото: istockphoto/DmyTo

Депутаты Верховной рады отреагировали на удары российских военных по пункту управления Службы безопасности Украины в Киеве. Они почти полностью пропустили очередное заседание парламента.
О спрятавшихся и разбежавшихся коллегах сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*. В своём телеграм-канале он написал, что на очередную сессию явились только 10% от депутатского корпуса.

«Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Мощно», — с иронией отметил парламентарий.

Сегодня российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по различным объектам на территории Украины. В числе целей оказался пункт управления Службы безопасности Украины. Также было поражено конструкторское бюро «Луч» в Киеве, занимающееся разработкой ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет РСЗО «Ольха».

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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#депутат
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#киев
#верховная рада
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных по схеме 503 на 42
20 декабря 2024, 14:38

Фото: iStock/Diy1

Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военных по схеме 503 на 42. Об этом написал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Россия отдала Украине 503 тела и вернула на Родину тела 42 наших героев.

«Обмен телами только что прошел между Россией и Украиной. Обмен прошел на границе с Украиной в Гомельской области Белоруссии», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», на конец ноября общее количество уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, превышало четыре тысячи.

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#тела
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В Белгородской области БПЛА атаковали автомобили
20 декабря 2024, 14:06

Фото: iStock/ Alesmunt

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии (ВСУ) атаковали Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Teлеграм-канале.
«ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки по нашей территории. Предварительно, пострадавших нет», — обратил внимание Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области отметил, что целью по меньшей мере одной из атак Вооружённых сил Украины стал грузовой автомобиль в городе Щебекино — его повредили FPV-дроном.

На участке автодороги Шебекино — Белгород ещё один беспилотный летательный аппарат сдетонировал во время удара о дорожное полотно, в итоге повредились кузов и колёса легкового автомобиля, подчеркнул Вячеслав Гладков.

«Информация о последствиях атак уточняется», — резюмировал глава региона.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ выпускали в направлении города в пятницу утром ложные цели, а не реальные снаряды, из-за чего в городе долго звучала сирена, предупреждающая об опасности с воздуха.

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#бпла
#автодороги
#информация
#Белгород
#Вячеслав Гладков
#всу
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Следком возбудил уголовное дело против воюющей под Курском наёмницы из Дании
20 декабря 2024, 14:02

Фото: istockphoto/breakermaximus

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. Она подозревается в участии в боевых действиях в составе ВСУ в качестве наёмницы на территории Курской области.
Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи установили, что иностранка принимает непосредственное участие в вооружённом конфликте, причём на территории России. В составе наёмнических формирований она вместе с украинским военным проникла на территорию Курской области. С целью устрашения, Йоргенсен совершала преступные действия против мирных жителей российского региона.

В настоящее время датчанка подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 («Террористический акт») и 359 («Наёмнчество») УК РФ. Следователи предпринимают действия по установлению Йоргенсен её соучастников. Расследованием уголовного дела занимаются специалисты главного следственного управления СК РФ.

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#курская область
#наемники
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Ответы ВС РФ на удары вглубь России будут каждый раз – Песков
20 декабря 2024, 14:02

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Ответы российских войск на удары вглубь территории России будут производиться каждый раз, о чём неоднократно предупреждал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля отметил, что такие удары действительно наносятся в ответ на обстрелы российской территории дальнобойным оружием, как и говорил президент. Так будет продолжаться и дальше.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос о том, можно ли интерпретировать вызов Путиным Запада на дуэль как шутку или предупреждение.

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#вс рф
#удар
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#предупреждение
#орешник
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