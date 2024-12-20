В ДНР пройдет суд над наемником из Грузии за участие в боевых действиях

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Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) завершила расследование уголовного дела в отношении 39-летнего гражданина Грузии, который, по версии следствия, принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против России. Об этом информирует «Лента.ру».
Обвинительное заключение утверждено, и дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
Иностранец заочно обвиняется по статье 359 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается наемничества. Согласно информации, предоставленной прокуратурой, в марте 2022 года гражданин Грузии прибыл на территорию Украины, где получил оружие, обмундирование и специальное снаряжение. После этого он прошел военную подготовку и начал участвовать в боевых действиях в составе различных военизированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Размер его вознаграждения за участие в конфликте составил более 318 тысяч рублей.
Армия России освободила город Курахово в ДНР от присутствия ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Иностранец заочно обвиняется по статье 359 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается наемничества. Согласно информации, предоставленной прокуратурой, в марте 2022 года гражданин Грузии прибыл на территорию Украины, где получил оружие, обмундирование и специальное снаряжение. После этого он прошел военную подготовку и начал участвовать в боевых действиях в составе различных военизированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Размер его вознаграждения за участие в конфликте составил более 318 тысяч рублей.
Армия России освободила город Курахово в ДНР от присутствия ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова