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Хинштейн заявил о невозможности эвакуации тел мирных жителей под Суджей

Хинштейн: эвакуация тел мирных жителей из Русского Поречного пока невозможна
Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Эвакуация тел мирных жителей, которые были найдены в подвалах домов в селе Русском Поречном, пока невозможна, несмотря на освобождение ВС РФ населённого пункта. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Как пишет ТАСС со ссылкой на слова чиновника, правительство Курской области окажет помощь семьям в процессе погребения погибших.

Ранее Хинштейн заявил, что убийство мирных жителей, их тела обнаружили в Русском Поречном, — это геноцид и преступление против человечества.



Напомним, что боец 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в подвалах села Русского Поречного, расположенного под Суджей, находились тела с признаками насильственной смерти — все погибшие были связаны и имели пулевые и осколочные ранения.

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«Не хочет выйти побежденным»: Политолог рассказала, как Трамп может «прижать» Россию
Политолог Богуславская: Трамп может усугубить ситуацию на СВО
21 января 2025, 19:00

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Состоялась инаугурация американского лидера Дональда Трампа. И уже после инаугурации сразу же Дональд отменил 78 указов бывшего президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN.
Доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат политических наук Юлия Богуславская в беседе с «Радио 1» напомнила, что Дональд Трамп во времена предвыборной кампании говорил о том, что если бы он был президентом США, то специальной военной операции никогда бы не началось.

«Но он может это все закончить за год. Но его риторика все-таки изменилась. С одной стороны, очень много различных планов, и не очень понятно, за какие контуры будут выходить Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, стало меньше заявлений, ну и, соответственно, несколько меньше Трамп стал об этом говорить», — сообщила эксперт.

Она отметила, что действия, направленные на урегулирование конфликта с Россией уже предприняты, что является хорошим знаком.

«Мы услышали осторожный ответ из Москвы, но он в целом позитивный. Это говорит о переговорах каких-то. Но Дональд Трамп точно не хочет, чтобы по итогам соглашения с Москвой его объявили человеком, который потерял в этом конфликте на Украине все. Напомню, что страны коллективного Запада много инвестировали, особенно США. Команда Трампа оценивает эту сумму в 200 миллиардов долларов. Трамп не хочет выйти побежденным», — сказала политолог.

По ее словам, Трамп может занять более жесткую позицию по отношению к РФ.

«Он оговорился о том, что если Россия не пойдет на какие-либо договоренности, то ей грозят экономические последствия», — заключила Богуславская.

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Старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ушёл на СВО
21 января 2025, 18:45

Мария Шукшина и Макар Касаткин (фото: соцсети)

Семья Шукшиных практически перестала общаться с прессой, поэтому только сейчас выяснилось, что старший сын Марии Макар Касаткин ушёл на СВО несколько месяцев назад.
Телеведущий Андрей Малахов второй вечер подряд рассказывает о трагедии, которая произошла в знаменитой семье, – скончалась невестка Марии Шукшиной, экс-возлюбленная Макара Касаткина Фрейя Зильбер. Причиной смерти стала передозировка наркотиками. Девушка родила молодому человеку сына Марка, которого семья не принимала до теста ДНК, который подтвердил отцовство.

Поначалу Мария активно делилась с подписчиками тем, как растёт мальчик. Однако в последние два года она редко делится подробностями своей жизни: не говорит о внуке и сыне Макаре.

Малахов выяснил, что ещё весной прошлого года Макар уехал в зону СВО. Родная сестра молодого человека рассказала, что не видела его уже пять лет. С матерью Марией она также не общается, поэтому новость о том, что её брат уехал в зону боевых действий стала неожиданностью для девушки.

Неизвестно, где и в каких войсках служит Макар Касаткин. Напомним, что Мария Шукшина активно поддерживала начала СВО, заявляя, что идёт борьба за русскую идентичность и будущее страны.

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Православный крестик на шее спас бойца СВО от серьёзного ранения
21 января 2025, 18:10

Фото: iStock/idil toffolo

Православный крестик на шее спас российского военного от осколка снаряда в зоне проведения СВО. Об этом его сослуживец рассказал в беседе с RT.
Отмечается, что осколок от украинского снаряда пробил крестик и только поверхностно ранил бойца.

Сослуживец солдата назвал произошедшее чудом.


Такая история не впервые случается в зоне боевых действий. Ранее военный священник группировки войск «Днепр» иерей Сергей Мищенко рассказал об уникальных случаях.

Одна из историй случилась с бойцом, который прикрепил небольшую икону на свою каску. В результате, во время обстрела военный не пострадал, отделавшись лишь небольшой царапиной на этой каске.

А другой участник спецоперации принял крещение и через несколько дней спасся из горящего танка.

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Daily Express: сделка Трампа и Путина по Украине закончится мировой войной
21 января 2025, 16:13

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Британское издание Daily Express пишет о том, что сделка президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне.
В статье издание ссылается на слова экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который в интервью изданию Sun заявлял, что Россию не устроит, если ей отдадут территории, которые сейчас находятся под ее контролем. По его словам, Москва может нарушить такое мирное соглашение и напасть на Украину и другие страны НАТО, что грозит третьей мировой войной.

Ходжес предположил, что Путин может отдать приказ о нанесении ударов по территории НАТО для выведения из строя транспортных коммуникаций, необходимых для укрепления обороны Украины.

При этом сам Трамп заявляет, что в случае отказа Москвы от сделки по Украине, Россию ожидают большие проблемы.

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В Словакии раскрыли, к чему приведет вступление Украины в НАТО
Фицо: вступление Украины в НАТО создаст основу для Третьей мировой войны
21 января 2025, 15:41

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Вступление Украины в НАТО станет основой для Третьей мировой войны. Так считает премьер Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил на заседании парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству.
«Вступление Украины в НАТО является основой Третьей мировой войны», — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что власти Словакии должны быть к любым событиям, которые произойдут после завершения украинского конфликта.

По словам словацкого премьера, нельзя допустить создание нового «железного занавеса» между Европой и Россией, поэтому его правительство продолжит осуществлять суверенную заграничную политику «на все четыре стороны света».

Ранее Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского. Он также подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Европейского союза. Соответствующее решение Фицо объяснил остановкой Украиной транзита газа в Европу.

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ВС РФ освободили Волково в ДНР
21 января 2025, 15:28

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Волково в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взять село под контроль удалось благодаря успешным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Волково располагается в Покровском районе, в семи километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название – Покровск).

Освобождение этого населённого пункта позволит российским войскам продолжить окружение Красноармейска с юго-западного и западного направлений.

Также сообщается, что бойцы «Центра» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Щербиновка, Петровка, Лысовка, Дзержинск, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка.

Потери ВСУ в зоне действия группировки составили около 580 военнослужащих.

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Трамп пригрозил России большими проблемами при отказе от соглашения по Украине
Трамп: РФ столкнется с большими проблемами при отказе от соглашения по Украине
21 января 2025, 15:16

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме заявил, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по Украине.
«Он (Путин – ред.) должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, у России будут большие проблемы, если она откажется от соглашения по Украине», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что хочет, как можно скорее встретиться со своим российским коллегой для решения украинского конфликта, который, по его словам, вообще не должен был начаться.

Трамп также допустил возможность сохранения антироссийских санкций до завершения конфликта на Украине.

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«Выбора не было»: мнение Харатьяна об СВО, мобилизации сына и трудностях дочери в Швеции, как сейчас живёт актёр
21 января 2025, 12:46

Актёр Дмитрий Харатьян (фото: социальные сети)

21 января 2025 года Дмитрию Харатьяну исполнилось 65 лет. Народный артист России в последнее время стал реже появляться в кино. Актёр уделяет больше времени телепроектам и своим сольным концертам. О его жизни и карьере расскажет «Радио 1».

Биография Дмитрия Харатьяна


Дмитрий Харатьян — народный артист России, который стал известен благодаря ролям в кино и театре. Родился он 21 января 1960 года в Алмалыке, в детстве переехал в Подмосковье.

В школе Дмитрий Харатьян не был отличником: он не проявлял усердия в выполнении домашних заданий и не отличался большой усидчивостью, так как его главным увлечением был спорт. Особенно ему нравились командные игры и хоккей, и какое-то время он мечтал попасть в сборную, но так и не смог достичь этой цели.

Однако у Харатьяна было еще одно увлечение, которое сыграло важную роль в его жизни. Он был хорошим гитаристом и певцом, и в школьных лагерях часто исполнял песни. Однажды это привлекло внимание людей, которые посоветовали ему развивать свои музыкальные способности. Вскоре Дмитрий вступил в ансамбль, а через несколько месяцев стал его руководителем.

Кинослава пришла к Харатьяну в 10 классе, когда он дебютировал в фильме «Розыгрыш». Режиссер предложил ему роль Игоря Грушко — романтичного персонажа, который поет и играет на гитаре. Эта роль принесла Дмитрию популярность и открыла двери в мир кинематографа.

В 1982 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина.

Актёр Дмитрий Харатьян (фото: социальные сети)

Карьера актёра


Дмитрий Харатьян — актёр, у которого более 100 ролей в кино и на телевидении. Его фильмография включает такие знаковые картины, как «Розыгрыш», «Гардемарины, вперед!», «Зеленый фургон», «Королева Марго», «Жених из Майами», «Возвращение мушкетеров» и многие другие.

В 24 года, несмотря на успех в кинематографе, артисту пришла повестка в армию. Харатьян мог избежать службы, но не стал этого делать.

Особое место в его карьере заняла роль Алеши Корсака в фильме «Гардемарины, вперед!». Этот фильм стал культовым, а образ героя принес ему невероятную популярность и любовь зрителей. Харатьян также узнал, что его прадед был гардемарином, а один из его родственников ушел из жизни в 27 лет — как раз в том возрасте, когда он сам стал знаменитым. Поэтому фильм стал для актёра личным проектом.

В 2000-х годах Харатьян расширил свои горизонты, став телеведущим, продюсером и музыкантом. В 2019 году было анонсировано продолжение «Гардемаринов», а в 2023 году в прокат вышли новые части франшизы, в которых он также снялся.

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Что думает Харатьян про СВО


Актёр активно поддерживает российские вооруженные силы с начала специальной военной операции. Он регулярно посещает военных в госпиталях и участвует в патриотических мероприятиях. Среди них — митинг-концерт в «Лужниках», прошедший под лозунгом «Слава защитникам Отечества», а также концерт в Херсоне, приуроченный ко Дню флага России. За участие в таких акциях актёр был внесён в санкционные списки Украины, Латвии и Канады.

Сам Харатьян считает, что нынешние события — это важный исторический процесс, который включает в себя передел мира. По его словам, он никогда не стоял перед выбором, на какой стороне ему быть.

«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие еще могут быть у меня сомнения?» — сообщил он для KP.RU.

Кроме того, артист выразил своё мнение о тех артистах, которые покинули Россию в связи с началом специальной военной операции на Украине. Он отметил, что каждый имеет право на выбор, однако сам считает такой шаг ошибочным.

«Я никого не осуждаю, считаю, что у каждого человека есть право на выбор. Другое дело, я считаю его ошибочным. Но время покажет, рассудит. Я здесь, вместе с народом, который испытывает сейчас определенные исторические, мировые перемены», — сказал Харатьян в беседе с NEWS.ru.

Чем сейчас занимается актёр


Дмитрий Харатьян продолжает активно работать в кино. В 2023 году он принял участие в съемках нескольких значимых проектов, включая фильмы «Гардемарины 1787. Война», «Мастодонт» и «Озеро детства». Несмотря на свою долгую и успешную карьеру, актёр отметил, что в последние годы получает меньше предложений, чем в прошлом.

«Не так много предложений, и это закономерно: с возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану», — объяснил актёр.

Актёр Дмитрий Харатьян (фото: социальные сети)

Где сейчас Дмитрий Харатьян и его дети


После начала специальной военной операции Дмитрий Харатьян остался в Москве и ясно дал понять, что не рассматривает эмиграцию. Актёр также подчеркнул, что не собирается «отмазывать» своего сына Ивана, который в прошлом году завершил обучение в ВГИКе по специальности режиссура, от мобилизации.

«Он не служил, и в военном билете у него указано 999. Сын не получил повестку, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом», — поделился Харатьян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

У Харатьяна есть и дочь Александра, которая долгое время живет и работает в Швеции. Она трудится в службе адаптации для русскоязычных, помогая им осваиваться в новой стране. По словам актёра, после начала спецоперации Александра столкнулась с критикой, в том числе из-за своей русской фамилии.

«Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», — сказал Дмитрий в передаче «Жизнь и судьба».

У актёра есть жена Дмитрий Марина Майко. Супруги женаты более 20 лет. Они вместе вели концерт в Муроме, посвящённый Дню любви, семьи и верности.

21 января 2025 года актёру исполнилось 65 лет. В связи с этим его поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Уважаемый Дмитрий Вадимович! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас знают как талантливого, разнопланового актёра, деятельного, увлечённого и очень позитивного человека, наделённого широкими творческими возможностями», — говорится в поздравлении.

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«Установим свои границы»: Военэксперт обозначил ключевые задачи ВС РФ в зоне СВО на 2025 год
Военэксперт Живов: ВС РФ установят свои границы в ДНР и освободят Курск
21 января 2025, 12:17

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» перечислил основные достижимые цели в СВО на 2025 год.

«Будет освобождена от противника Курская область. И, возможно, в случае качественного роста работы ВС РФ в Донецкой Народной Республике будут установлены свои границы. Еще, возможно, будут попытки подойти к городу Запорожье с юго-востока — через Орехов», — сказал он.

По его словам, возможно, будет пробоваться десантная операция на Херсоне.

«Но это зависит от решения командующих, от тех сил и средств, которые они предполагают в готовности. Десантная операция — это вещь сложная и чревата большим количеством потерь. Планируется также подход к городу Запорожье, то есть восстановление центральной целостности Запорожья в составе России и Запорожской области», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что вышеперечисленное считается ключевым в 2025 году, если сохранится динамика конфликта, темп, и не изменится внешнеполитическая повестка.

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