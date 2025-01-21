Хинштейн заявил о невозможности эвакуации тел мирных жителей под Суджей

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Эвакуация тел мирных жителей, которые были найдены в подвалах домов в селе Русском Поречном, пока невозможна, несмотря на освобождение ВС РФ населённого пункта. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Как пишет ТАСС со ссылкой на слова чиновника, правительство Курской области окажет помощь семьям в процессе погребения погибших.
Ранее Хинштейн заявил, что убийство мирных жителей, их тела обнаружили в Русском Поречном, — это геноцид и преступление против человечества.
Напомним, что боец 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в подвалах села Русского Поречного, расположенного под Суджей, находились тела с признаками насильственной смерти — все погибшие были связаны и имели пулевые и осколочные ранения.
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Ранее Хинштейн заявил, что убийство мирных жителей, их тела обнаружили в Русском Поречном, — это геноцид и преступление против человечества.
Напомним, что боец 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в подвалах села Русского Поречного, расположенного под Суджей, находились тела с признаками насильственной смерти — все погибшие были связаны и имели пулевые и осколочные ранения.
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Анастасия Ларина