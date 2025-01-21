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Российские войска освободили населённый пункт Волково в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взять село под контроль удалось благодаря успешным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Волково располагается в Покровском районе, в семи километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название – Покровск).
Освобождение этого населённого пункта позволит российским войскам продолжить окружение Красноармейска с юго-западного и западного направлений.
Также сообщается, что бойцы «Центра» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Щербиновка, Петровка, Лысовка, Дзержинск, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка.
Потери ВСУ в зоне действия группировки составили около 580 военнослужащих.
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Волково располагается в Покровском районе, в семи километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название – Покровск).
Освобождение этого населённого пункта позволит российским войскам продолжить окружение Красноармейска с юго-западного и западного направлений.
Также сообщается, что бойцы «Центра» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Щербиновка, Петровка, Лысовка, Дзержинск, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка.
Потери ВСУ в зоне действия группировки составили около 580 военнослужащих.
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Анастасия Чинкова