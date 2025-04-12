Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Хинштейн: Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак ВСУ

Хинштейн: Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак ВСУ

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак со стороны боевиков ВСУ, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«Силами районной администрации совместно с подразделениями «Барс-Курск» сейчас происходит отселение людей. На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в ПВР, еще двоих временно забирают родственники в Курске», — отметил чиновник.

Он добавил, что некоторые граждане отказываются покидать свои дома, поэтому их отказы фиксируются на видео с разъяснениями об опасности. Хинштейн заключил, что задача властей — оказать помощь каждому. Украина вторглась в приграничье Курской области 6 августа 2024 года. Киевский режим заявлял, что вторжением в российский регион хотел добиться обмена территорий.

Читайте также:

В офисе Зеленского сообщили неприятные для украинцев новости

Призывавшего к убийству русских футболиста задержали в Киеве

При взрыве в Брянской области погиб человек, сообщил губернатор
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#александр хинштейн
#новости
В офисе Зеленского сообщили неприятные для украинцев новости
Палиса: служить в ВСУ должны все, включая женщин
12 апреля 2025, 22:34

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Служить в ВСУ должны все без исключения, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Его цитируют украинские СМИ.
«Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось четкое представление о том, что служить должны все», — сказал Палиса.
Он предложил Украине пойти по пути Израиля, где служат все, вне зависимости от пола. Чиновник также пригрозил, что тех, кто не служил, могут лишить права на определенные госуслуги. В частности, работы на государственной службе.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение. Сегодня, 12 апреля, нардеп украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что его продлят уже на следующей неделе.

Читайте также:

В «Роскосмосе» назвали число погибших или пропавших на СВО сотрудников

Российская авиация поразила военное авиапредприятие ВСУ

Боевики ВСУ заявили о гибели пилота F-16 на задании
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Роскосмосе» назвали число погибших или пропавших на СВО сотрудников
Баканов: 105 сотрудников «Роскосмоса» погибли или пропали без вести на СВО
12 апреля 2025, 21:25

Дмитрий Баканов (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

105 сотрудников госкорпорации «Роскосмос» погибли или пропали без вести в зоне спецоперации, заявил гендиректор Дмитрий Баканов. Глава «Роскосмоса» почтил память добровольцев из ракетно-космической отрасли в День космонавтики.
«К большому сожалению, успехи на фронте даются тяжелой ценой. При выполнении боевых задач получили ранения 342 наших товарища, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести. Мы чтим героев и никогда не забудем их мужество», — сказал Баканов.

Он добавил, что добровольцами в зону боевых действий ушли свыше тысячи сотрудников, двое получили звание Героев России. Свыше 400 человек отметили ведомственными и госнаградами, резюмировал Баканов.

Читайте также:

В Госдуме заявили о планах создания буферной зоны в Сумской области

Раскрыты планы Британии на Украину

Российская авиация поразила военное авиапредприятие ВСУ
#мир
#роскосмос
#россия
#сво
#война
#конфликт
#украина
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме заявили о планах создания буферной зоны в Сумской области
Депутат Соболев подтвердил планы создать буферную зону в Сумской области
12 апреля 2025, 21:11

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что у России действительно есть планы создать буферную зону в Сумской области и окружить областной центр. Таким образом он прокомментировал сообщение «Би-би-си» о соответствующих планах ВС РФ. По мнению депутата, помимо Сумской области в нее должны войти еще несколько украинских регионов.
Он подчеркнул, что о соответствующих планах сообщал президент России Владимир Путин. Буферная зона потребуется, чтобы избавиться от угрозы обстрелов со стороны ВСУ.
«Будет создаваться буферная зона. Я думаю, что, если мы освободим эти области — Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, там люди сами сделают выбор, с кем им быть — с фашистами или с Россией», — отметил депутат в беседе с «Газетой.Ru».
Одновременно с этим в Курской области продолжаются работы по разминированию приграничных районов. Как сообщают «Известия», боевики ВСУ заминировали не только входные группы и двери, но даже мебель и игрушки, рассчитывая на гибель мирного населения.
«Еще один пример кощунства со стороны ВСУ: обстрелам подвергались в том числе места массового захоронения. Работы по разминированию происходят в том числе на кладбищах. Но власти предусмотрительно до праздника Пасхи просят людей воздержаться от посещения, потому что это еще небезопасно», — поделилась журналист «Известий» Татьяна Симоненкова.
Читайте также:

Российская авиация поразила военное авиапредприятие ВСУ

«Холодно, голодно, но терпели»: жители Суджи рассказали о периоде оккупации ВСУ

SHOT: свыше 300 боевиков ВСУ попали в «локнянский котел» в Сумской области
#игрушки
#журналист
#президент
#гибель
#мебель
#авиация
#жители
#депутат
#люди
#выбор
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты плана Британии на Украину
Депутат Белик: Британия хочет истощить Россию через украинский конфликт
12 апреля 2025, 21:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Великобритания хочет истощить Россию через украинский конфликт и заодно скрыть собственные внутриполитические проблемы. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, отметив, что планы Лондона обречены на провал.
«Создать очаг напряженности у границ с Россией, тем самым спровоцировав необходимость размещения нашей страной войск на этих территориях, сыпать угрозами, прибегать к манипуляциям, вводя очередные антироссийские санкции и разжигая русофобию, — вот чем намерен заниматься Лондон, чтобы оказать давление на Россию», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем политический обозреватель прокомментировал планы и намерения другого крупного политического игрока — президента США Дональда Трампа. В комментарии для Общественной Службы Новостей аналитик поделился, что американский лидер рассчитывает последовательно разрушить политическую систему, которая раньше обеспечивала могущество Штатов, а сейчас паразитирует на них. По его словам, Великобритания, Франция и другие государства буквально живут за американские деньги.
«Вашингтон обеспечивает их безопасность, и при этом они смеют выдвигать какие-то условия, выдвигать встречные какие-то манипуляции в сторону США, которым они обязаны. В этом состоит основная позиция трампистов. И чтобы эту систему уничтожить, нужно делать именно то, что делает сегодня Дональд Трамп. И поэтому его действия вызывают очевидную негативную реакцию», — отметил он.
Читайте также:

Украинскую журналистку приговорили к пяти годам за видео силовой мобилизации

На Украине заявили о скором продлении военного положения

SHOT: свыше 300 боевиков ВСУ попали в «локнянский котел» в Сумской области
#сша
#франция
#деньги
#санкции
#безопасность
#дональд трамп
#видео
#великобритания
#лидер
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Призывавшего к убийству русских футболиста задержали в Киеве
Футболиста Александра Алиева* задержали в Киеве
12 апреля 2025, 20:43

Фото: istockphoto/olegda88

Экс-игрока украинской сборной по футболу Александра Алиева*, призывавшего к убийству жителей Курской области, задержали в Киеве. Об этом пишут украинские СМИ.
Уточняется, что мужчина был пьян и находился за рулем автомобиля. Во время ареста футболиста на капот полицейского авто кинулась девушка, попытавшись «отбить» его у стражей порядка. Ее тоже задержали. Позже Алиев* заявил, что находится на месте происшествия и якобы был трезв.

В августе прошлого года Алиев* выложил видео в сети с призывом убивать всех курян. В России по данному факту возбудили уголовное дело, объявив мужчину в розыск. В перечень экстремистов и террористов он попал в ноябре.

Читайте также:

Володин: поддерживающие нацистов лидеры Европы страдают исторической амнезией

Российская авиация поразила военное авиапредприятие ВСУ

При взрыве в Брянской области погиб человек, сообщил губернатор

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#киев
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате