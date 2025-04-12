Хинштейн: Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак ВСУ

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Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак со стороны боевиков ВСУ, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«Силами районной администрации совместно с подразделениями «Барс-Курск» сейчас происходит отселение людей. На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в ПВР, еще двоих временно забирают родственники в Курске», — отметил чиновник.
Он добавил, что некоторые граждане отказываются покидать свои дома, поэтому их отказы фиксируются на видео с разъяснениями об опасности. Хинштейн заключил, что задача властей — оказать помощь каждому. Украина вторглась в приграничье Курской области 6 августа 2024 года. Киевский режим заявлял, что вторжением в российский регион хотел добиться обмена территорий.
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